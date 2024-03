Trudna sytuacja Huty Liberty Częstochowa. Produkcja w zakładzie jest wstrzymana od wielu tygodni. Około tysiąca pracowników czeka na jej uruchomienie, obawiając się o przyszłość huty i swoje miejsca pracy.

Zdjęcie ilustracyjne / Jaroslav Ozana / PAP/EPA

Powodów kłopotów jest kilka - Huta Liberty Częstochowa ma zaległości m.in. wobec dostawców wody.

Jak mówią w rozmowie z reporterką RMF FM Anną Kropaczek związkowcy, problemy finansowe wynikają z wysokich cen energii, cen i dostępności złomu, a także opłat za emisję CO2. Sytuacja jest niepewna już od kilku miesięcy.

Prawdziwej produkcji: stalowni, walcowni nie ma już od końca października ub.r. - mówi Robert Gonera, przewodniczący Solidarności w Hucie Liberty Częstochowa.

Związkowiec podkreśla, że przez dwa ostatnie miesiące ubiegłego roku pracownicy przychodzili do zakładu robić prace porządkowe, serwisowe i remontowe. Wysyłane były wcześniej wyprodukowane produkty. Natomiast nasze główne instalacje produkcyjne były wstrzymane - zaznaczył.

Teraz w marcu - po wielotygodniowej przerwie - pracownicy wracają do pracy, by przygotować hutę do wznowienia produkcji, ale kiedy to nastąpi - nie wiadomo.

