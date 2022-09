​80 etatów czeka na kandydatów do Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach. Rekrutacja ruszyła w poniedziałek, dokumenty można składać do 20 września - poinformowała rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Katowicach nadkom. Grażyna Kmiecik.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

Wystarczy złożyć niezbędne dokumenty, do których należą kwestionariusz osobowy, kopie dokumentów, które potwierdzają wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe, kopie świadectw pracy, służby, a także oświadczenie dotyczące prac lub służby w organach bezpieczeństwa - powiedziała Grażyna Kmiecik.

Dokumenty można złożyć w formie papierowej lub za pośrednictwem elektronicznego formularza eRecruiter.

Kto może zostać funkcjonariuszem?

Aby otrzymać pracę trzeba spełniać następujące warunki: trzeba być obywatelem polskim, korzystać z pełni praw publicznych, nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, trzeba posiadać co najmniej średnie wykształcenie, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, a stan zdrowia powinien pozwalać na pełnienie służby na określonym stanowisku.

Wśród dodatkowych wymagań Izba wymienia: prawo jazdy kategorii B, dobrą sprawność fizyczną i umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

Pracodawca zachęca kandydatów m.in. służbą dającą poczucie stabilizacji zawodowej oraz ścieżką kariery od aplikanta do inspektora. Oferuje wysokość uposażenia zasadniczego na najniższym stanowisku w wysokości 3,98 tys. zł brutto (kwota wynagrodzenia zasadniczego plus dodatek za stopień służbowy) oraz dodatki do uposażenia, m.in. za wysługę lat, a także nagrodą roczną oraz nagrody jubileuszowe.

Wzór kwestionariusza osobowego można znaleźć na stronie: http://www.slaskie.kas.gov.pl w zakładce: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach.