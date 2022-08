Dwanaście zastępów straży pożarnej brało udział w akcji gaszenia pożaru stogu w miejscowości Patoka w powiecie lublinieckim (woj. śląskie). Sytuację opanowano po około dwóch godzinach od zgłoszenia. Nie było zagrożenia dla ludzi i domów.

Jak informowała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej mł. bryg. Aneta Gołębiowska, zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków przed godz. 18. Ogniem zajął się stóg siana o wymiarach 30 metrów na 40 m i wysokości 9 m w Patoce (gmina Ciasna), w rejonie ul. Szkolnej.

Brak zagrożonych obiektów. Sytuacja nieopanowana. W akcji gaśniczej bierze udział 12 zastępów straży pożarnej - relacjonowała po godz. 19. Gołębiowska. Około godziny 20 pożar został opanowany.

Upał a pożar

Pożarom może sprzyjać upał. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla niemal całej Polski dotyczące wysokiej temperatury.

Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29 stopni Celsjusza do 32 stopni, a w czwartek i piątek do 33 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 18 stopni Celsjusza do 22 stopni, tylko w nocy z wtorku na środę od 16 do 19 stopni - napisano w komunikacie.

IMGW zapowiada również, że mogą występować burzami z gradem, towarzyszyć im mogą porywy wiatru do 70 km/h.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad - zaznaczono w ostrzeżeniu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burz z gradem oszacowano na 80 proc.