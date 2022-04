Polsko-ukraiński piknik integracyjny odbędzie się w sobotę – tuż przed prawosławną Wielkanocą – na terenie dawnych akademików przy ul. Franciszkańskiej w Katowicach, w których mieszka ponad 400 uchodźców z Ukrainy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ideą spotkania jest integracja uchodźców z Ukrainy z mieszkańcami Katowic. Według szacunków w stolicy województwa śląskiego przebywa od 20 do 30 tysięcy osób, które uciekły do Polski przed wojną.

Sytuacja się stabilizuje. Coraz mniej uchodźców przyjeżdża do Katowic, obserwujemy to chociażby w namiotach ulokowanych przed dworcem. Nasi goście z Ukrainy powoli zadomawiają się w Katowicach. Coraz więcej osób zaczyna szukać pracy, ponad 2200 dzieci zapisanych jest do katowickich placówek oświatowych. Piknik będzie świetną okazją do bliższego poznania się. Zachęcam do udziału w nim zarówno naszych gości z Ukrainy, jak i mieszkańców Katowic - powiedział prezydent Katowic, Marcin Krupa.

Cytat Szczególnie zapraszam wolontariuszy, którzy od początku inwazji Rosji na Ukrainę pomagają uchodźcom. Myślę, że razem spędzony czas i możliwość obserwowania uśmiechów naszych gości będzie najlepszą formą podziękowań za poświęcony przez państwa czas - dodał.

Jakie atrakcje będą czekały na uczestników?

Na terenie boisk, za akademikiem Sikorka ustawiona będzie scena. W programie znalazły się występy zespołów z Miejskiego Domu Kultury "Ligota" - uczestnicy zajęć "Śpiewaj razem z nami" i Miejskiego Domu Kultury "Południe" - duet perkusjonistów w koncercie pt.

"Rytm - dźwięki bez barier". Na scenie pojawi się również zespół "Czornobrywc'i" (Чорнобривці). Specjalny program artystyczny przygotowali także mieszkańcy akademików.

Będzie też mnóstwo atrakcji dla dzieci. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w zabawach i konkursach, takich jak wyścigi w spodniach wieloosobowych, mega twister, maty animacyjne, chusta klanza, hula-hop, wyścigi taczek, mega buty, tunele animacyjne, przeciąganie liny, budowanie z klocków Maple i inne. Będą też bańki mydlane, malowanie buziek, figurki z balonów plastycznych i dmuchana tarcza dart.

Gratka dla miłośników dobrego jedzenia

Spotkanie integracyjne będzie też okazją do spróbowania ukraińskich potraw. Przygotują je mieszkanki akademików. Organizująca od lat wieczerze wigilijne i śniadania wielkanocne dla osób niezamożnych Fundacja Wolne Miejsce natomiast ugotuje tradycyjny żur.

Dysponujemy specjalnym dużym garem, w którym jesteśmy w stanie ugotować tysiąc porcji żuru. Pomożemy też przy przygotowaniu ukraińskich potraw. Wspólne gotowanie i próbowanie dań kuchni ukraińskiej także jest świetnym sposobem na zintegrowanie się - uważa prezes Fundacji Wolne Miejsce Mikołaj Rykowski.

Fundacja rozda także uczniom z Ukrainy tysiąc plecaków wypełnionych artykułami szkolnymi i słodyczami.

Spotkanie integracyjne potrwa od godziny 12 do 15.