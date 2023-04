Polscy hokeiści pokonali Węgry 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) w towarzyskim meczu rozegranym w Tychach. Rewanż odbędzie się w piątek w Bytomiu.

Polak Marcin Horzelski (L) podczas towarzyskiego meczu hokeistów z Węgrami / Zbigniew Meissner / PAP

Bramki: 1:0 Paweł Zygmunt (18), 2:0 Krystian Dziubiński (26), 2:1 Gergo Nagy (46), 2:2 Nandor Fejes (47), 3:2 Krystian Dziubiński (49), 4:2 Grzegorz Pasiut (59).



Kary: Polska - 4 minut, Węgry: 8 minut.



Polska: John Murray - Maciej Kruczek, Patryk Wajda, Patryk Wronka, Grzegorz Pasiut, Bartosz Fraszko - Oskar Jaśkiewicz, Bartosz Ciura, Krystian Dziubiński, Filip Komorski, Alan Łyszczarczyk - Marcin Kolusz, Arkadiusz Kostek, Dominik Paś, Kamil Wałęga, Paweł Zygmunt - Kamil Górny, Marcin Horzelski, Bartłomiej Jeziorski, Filip Starzyński, Radosław Galant.

Spotkania z występującymi w elicie Węgrami kończą przygotowania biało-czerwonych do mistrzostw świata Dywizji 1A, które na przełomie kwietnia i maja rozegrane zostaną w angielskim Nottingham.



Wcześniej w trakcie przygotowań drużyna trenera Roberta Kalabera grała na wyjazdach z Łotwą (5:3 i 0:2) oraz Słowenią (2:3 i 4:3, w obu przypadkach po karnych).



Przeciwnikami Biało-Czerwonych będą w Anglii spadkowicze, czyli zespoły Włoch i Wielkiej Brytanii oraz Korea Południowa, Litwa i Rumunia. Do grona najlepszych awansują dwa zespoły.



Prowadzeni przez trenera Roberta Kalabera biało-czerwoni w kwietniu 2022 w Tychach wywalczyli awans do MŚ Dywizji 1A. Wtedy w decydującym meczu pokonali Japończyków 2:0.

Hokeiści reprezentacji Polski cieszą się z gola / Zbigniew Meissner / PAP

Polacy ostatni raz występowali w hokejowej elicie wiosną 2002. Wtedy zajęli w turnieju rozgrywanym w Szwecji 14. miejsce i spadli.



Biało-Czerwoni w lutym zajęli trzecie miejsce w towarzyskim turnieju w Coventry. Rozgromili tam Rumunię 8:0 (3:0, 3:0, 2:0), przegrali z Wielką Brytanią 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) i ulegli po dogrywce Japonii 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, d. 0:1).