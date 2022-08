Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej otrzymał nowy, lekki dwusilnikowy samolot. Będzie on wykorzystywany w szkoleniu studentów nawigacji powietrznej oraz mechaniki i eksploatacji lotniczej. Maszyna kosztowała ok. 3,5 mln zł.

/ Politechnika Śląska / Twitter

Jak informują przedstawiciele Politechniki, uczelnia stale rozbudowuje bazę dydaktyczną dla szkolenia pilotów i mechaników, a nowy samolot znacząco zwiększa możliwości ośrodka.

Politechnika Śląska jest jedną z pięciu uczelni w kraju kształcących w specjalnościach nawigacja powietrzna oraz mechanika i eksploatacja lotnicza. Szkolimy pilotów do poziomu licencji liniowej ATPL, natomiast mechaników do poziomu licencji B1.1 - samoloty turbinowe. Zarówno jedna, jak i druga licencja są dzisiaj bardzo poszukiwane na rynku pracy. Potrzebni są zarówno zawodowi piloci liniowi jak i mechanicy lotniczy – zaznaczył dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej na Politechnice Śląskiej, dr hab. inż. Jarosław Kozuba.

Do tej pory uczelnia mogła samodzielnie realizować około 60 proc. szkoleń, pozyskanie tego samolotu zwiększy naszą samodzielność szkoleniową – wskazał dyrektor.

Studenci nawigacji powietrznej PŚ dotychczas byli wysyłani do innych ośrodków szkoleniowych posiadających samoloty wielosilnikowe. Dostarczony właśnie Tecnam P2006T to lekki samolot turystyczny i szkolny. To czteromiejscowy górnopłat.

Politechnika Śląska ma już 4 samoloty szkoleniowe, a w planach są kolejne zakupy. Zakup wartego około 3,5 mln zł Tecnam P2006T w całości sfinansowała uczelnia.

PŚ od ponad dekady, jako jedna z pięciu uczelni w Polsce, kształci na kierunkach lotniczych: nawigacja powietrzna, mechanika lotnicza czy prowadzona od ubiegłego roku inżynieria lotnicza i kosmiczna.