Zatrzymano mężczyznę, który w nocy podpalił drzwi bazyliki w Dąbrowie Górniczej. Jego przesłuchanie będzie możliwe dopiero, gdy wytrzeźwieje. Do podpalenia doszło w tej samej parafii, w której pod koniec sierpnia miało dojść do skandalu seksualnego z udziałem księży. Jedna osoba trafiła wtedy do szpitala.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Podpalacz to 38-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. W chwili zatrzymania miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Podczas wstępnej rozmowy z policjantami mężczyzna przyznał się do podpalenia. Mężczyźnie grozi surowa kara. Jak przekazała prokuratura, nie można mówić jedynie o zniszczeniu drzwi, ponieważ ten kościół jest zabytkiem. Jeśli chodzi o skandal obyczajowy z udziałem duchownych, prokuratura deklaruje, że nie bada wątku obyczajowego, a jedynie sprawę nieudzielenia pomocy osobie, która przebywała na terenie parafii i straciła wtedy przytomność. Do parafialnego budynku ratowników wpuszczono dopiero po przyjeździe policjantów. Specjalna komisja kościelna już ustaliła, że na pewno był tam jeden z księży. Dlatego został on pozbawiony wszystkich urzędów i funkcji kościelnych do czasu wyjaśnienia sprawy. Skierowano go do miejsca zamieszkania poza parafią. Diecezja reaguje na bulwersujący incydent Diecezja Sosnowiecka informuje , że specjalna komisja powołana po ujawnieniu skandalu w parafii pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej zwróciła się o informacje do policji i pogotowia ratunkowego. Mają one pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu incydentu i ukarania osób, które w nim uczestniczyły. "Prawo kościelne przewiduje dla osób duchownych, które dopuściły się tego rodzaju występków najbardziej srogie kary, aż do wydalenia ze stanu duchownego włącznie (kan. 1395)" - podkreślono. Jak ujawniła "Gazeta Wyborcza" , w nocy z 30 na 31 sierpnia w budynku należącym do parafii kilku księży zorganizowało imprezę, na którą mieli zaprosić męską prostytutkę. "Zabawa wymknęła się spod kontroli, a męska prostytutka straciła przytomność. Wtedy jeden z uczestników zabawy zadzwonił po pogotowie. Kiedy jednak na miejscu pojawili się ratownicy, nie chciano ich wpuścić do środka. Medycy musieli wzywać policję. Dopiero po interwencji mundurowych udzielono pomocy medycznej nieprzytomnemu mężczyźnie" - relacjonowała "GW". Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW. Zobacz również: Śmierć księdza i diakona w Sosnowcu. Są wyniki sekcji zwłok Opracowanie: Maciej Nycz