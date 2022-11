Polska Grupa Górnicza ostrzega przed oszustami. W sieci pojawiły się witryny przypominające stronę sklepu internetowego spółki. Są fałszywe – informuje PGG.

/ Shutterstock

Polska Grupa Górnicza ostrzega klientów przed oszustami, którzy podszywają się pod spółkę. W sieci pojawiły się strony internetowe, które przypominają witrynę e-sklepu PGG. Obie mają w adresie skrót nazwy spółki, oszuści wykorzystali też jej logo.

Grafiki fałszywych stron są bardzo podobne do grafiki sklepu Polskiej Grupy Górniczej. Podobny jest także asortyment, a ceny są takie, jak ceny węgla z kopalń PGG. Firma apeluje do klientów, by nie dokonywali wpłat za pośrednictwem tych stron. Jednocześnie przypomina, że jedyny właściwy adres to: https://sklep.pgg.pl.

Sesje sprzedażowe w internetowym sklepie Polskiej Grupy Górniczej są codziennie po 16.00. W poniedziałki, środy i piątki w ofercie są miały, a we wtorki i czwartki węgiel.