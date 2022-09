Mieszkańcy Katowic wybrali projekty, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Do IX edycji programu zakwalifikowano 259 projektów. Głosując mieszkańcy wybrali 148 z nich.

Pump track na Muchowcu nie będzie pierwszym, który powstanie z BO / fot. Radosław Kaźmierczak / Materiały prasowe

Zrealizowane zostaną dwa zadania ogólnomiejskie: budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt za 2,2 mln zł oraz tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach PUMPTRACK w Dolinie Trzech Stawów za 798 tys. zł. Mieszkańcy na wspomniane projekty oddali 17 860 i 8 078 głosów.

Wartość wybranych przez mieszkańców zadań lokalnych to ponad 11,86 mln złotych. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na: rewitalizację giszowieckiego parku, monitoring dla osiedla Tysiąclecia oraz adaptację pracowni nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 42 w Szopienicach-Burowcu.

Najwięcej głosów wśród projektów lokalnych otrzymały: monitoring dla Tysiąclecia, projekt Aktywny senior 55+ w Piotrowicach-Ochojcu oraz zadanie "Przerwa na edukację", które zakłada m.in. dostosowanie przestrzeni szkolnych do wypoczynku uczniów podczas przerw w Szkole Podstawowej nr 11 w dzielnicy Załęska Hałda-Brynów cz. Wschodnia - poinformował katowicki magistrat.

Wiele wybranych zadań dotyczy wydarzeń. W 2023 roku odbędą się m.in. Jarmarki Bożonarodzeniowe na Kostuchnie i Podlesiu oraz lokalne festyny (np. w Bogucicach, Koszutce i Załężu).

Dziękuję mieszkańcom naszego miasta za zaangażowanie w tworzenie katowickiego budżetu obywatelskiego. O sukcesie tej inicjatywy decyduje praca wielu osób - od wnioskodawców, osób popierających projekt na etapie ich zgłaszania, poprzez wszystkich głosujących, jak również realizatorów przedsięwzięcia, na użytkownikach oczywiście kończąc. W tym roku w głosowaniu wzięło udział prawie 39 tysięcy mieszkańców, którzy wybrali do realizacji więcej projektów niż w poprzednich dwóch edycjach. Najmłodszy głosujący nie miał ukończonego jeszcze roku, a najstarszy miał już skończone 99 lat. Świadczy to o tym, że budżet obywatelski to narzędzie służące każdemu - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.