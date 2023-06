W Katowicach Zawodziu ok. godziny 4:20 doszło do awarii sieci trakcyjnej. O poranku wiele pociągów na Śląsku jest opóźnionych. Przykład: Intercity Przemyślanin ze Świnoujścia do Przemyśla po godz. 7 miał już 150 minut opóźnienia.