​Policjanci odnaleźli 14-latkę z Mikołowa w woj. śląskim. Dziewczyna wyszła dziś ze swojego domu i przez kilka godzin nie było z nią kontaktu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informowała dziś rano śląska policja, 14-latka wyszła z domu rano i poszła do szkoły na egzamin. Po jego zakończeniu prawdopodobnie wróciła do domu i znów go opuściła.

Informujemy, że 14-letnia mieszkanka Mikołowa, której zaginięcie dziś zgłoszono, została odnaleziona cała i zdrowa. Dziękujemy za udostępnianie komunikatu oraz przekazane informacje - podała śląska policja w czwartek wieczorem.