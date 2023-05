Utwory z takich filmów jak Avatar: Istota wody, Solaris czy E.T. zabiorą słuchaczki i słuchaczy w daleką podróż. Muzyce na żywo towarzyszą wizualizacje, a także eksperymenty z technologią dźwięku przestrzennego. W programie nie zabrakło najciekawszych nowości z Polski oraz oscarowych dzieł Jana A.P. Kaczmarka, Stevena Price’a i Hansa Zimmera. Autor muzyki do Diuny wystąpi na scenie TAURON Areny Kraków 30 maja.

Hans Zimmer / Shutterstock

Wobec wyzwań, jakie przyniosły czasy pandemii i wojny u naszych sąsiadów, wielu z nas uciekało w filmowe fikcje, szukając scenariuszy przyszłości albo wracając do kultowych produkcji dzieciństwa.

Hasło tegorocznej edycji Festiwalu Muzyki Filmowej - Out of Space - oznacza to wszystko, co przenosi nas w inne przestrzenie, odpowiadając na tęsknotę do odkrywania nieznanych światów. Będziemy przekraczać przewidywalne formaty, eksperymentując, poszukując i prowokując. Jedno pozostaje aktualne: FMF ma wzbudzać emocje, zadając kluczowe pytania - mówi Carolina Pietyra, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego, które organizuje wydarzenie wspólnie z Miastem Krakowem i RMF Classic.

Festiwal odbywa się w dniach 23-30 maja, a centralny punkt programu stanowi FMF Space Gala, zaplanowano na sobotę 27 maja.

W Centrum Kongresowym ICE Kraków usłyszymy utwory tak cenionych artystów jak Simon Franglen (Avatar: Istota wody) czy Cliff Martinez (Solaris). W repertuarze znajdzie się też muzyka jednej z najciekawszych kompozytorek brytyjskich - Nainity Desai - pochodząca z filmu 14 szczytów: Nie ma rzeczy niemożliwych.

Na niedzielę 28 maja, również w nowoczesnej przestrzeni ICE Kraków, zaplanowano wydarzenie z cyklu FMF4Kids - projekcję całego filmu E.T. z muzyką na żywo. Dzieło Stevena Spielberga urzekło widzów na całym świecie i mimo upływu czterech dekad inspiruje nowe produkcje. Jego niezaprzeczalnym atutem jest nagrodzona Oscarem ścieżka dźwiękowa jednego z najwybitniejszych kompozytorów naszej epoki, Johna Williamsa.

Dla mnie E.T. to film dzieciństwa - pamiętam, jak ogromne wrażenie zrobiła na mnie muzyka i prosta, poruszająca historia. Chcielibyśmy przypomnieć te wzruszenia ludziom w średnim wieku i podzielić się nimi z dziećmi i młodzieżą. Wierzymy, że ten obraz nie jest zamkniętym rozdziałem w historii kina i nadal tworzy międzypokoleniowe więzi - przekonuje Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny FMF.

Nie zabraknie nowinek technologicznych

Do fanów muzyki elektronicznej i wszystkich osób zainteresowanych nowymi technologiami adresowany jest koncert Echoes of Space, który odbędzie się w piątek 26 maja w Teatrze Łaźnia Nowa. Tego wieczoru pierwszoplanową rolę odegrają wciągające wizualizacje i zaawansowany system dźwięku przestrzennego. Zaproszeni artyści - na czele z Garym Marlowe’em - tworzą swój własny, indywidualny język, zacierając granice między muzyką symfoniczną, ambientem i elektropopem.

Festiwal Muzyki Filmowej ciągle się zmienia, by dostarczać nowych idei i emocji. Zawsze jednak wracamy do utworów, w których zakochaliśmy się dawno temu. Dlatego w programie nie mogło zabraknąć kompozycji Jana A.P. Kaczmarka, wielkiego przyjaciela FMF, który w tym roku obchodzi siedemdziesiąte urodziny. Jego pełną niezwykłej wrażliwości muzykę gramy w RMF Classic od samego początku, czyli już od dwudziestu lat - mówi Magdalena Wojewoda-Mleczko, dyrektorka muzyczna rozgłośni.

Koncert Kaczmarek2Cinema odbędzie się w czwartek 25 maja w ICE Kraków. Usłyszymy najpiękniejsze motywy z dorobku kompozytora, włącznie z oscarową muzyką z Marzyciela. Na pierwszą część koncertu złożą się najciekawsze ścieżki dźwiękowe do filmów i gier wideo, jakie polscy twórcy skomponowali w ostatnim czasie.

W poniedziałek 29 maja miłośnicy muzyki symfonicznej wybiorą się do gmachu NOSPR w Katowicach, który w całości wypełni się twórczością Patricka Doyle’a. Korpus dzieł kompozytora, także obchodzącego siedemdziesiąte urodziny, jest niezwykle zróżnicowany. Obejmuje muzykę zarówno do popularnych komedii (Dziennik Bridget Jones), thrillerów (Donnie Brasco) czy filmów fantastycznych (Harry Potter i Czara Ognia), jak i adaptacji brytyjskiej klasyki (Hamlet, Rozważna i romantyczna, Gosford Park).

Trudno wyobrazić sobie twórcę bardziej płodnego i różnorodnego niż Patrick Doyle, doskonale operującego melodyką, wspaniale ilustrującego intymne światy i psychologiczne rozterki filmowych bohaterów - mówi Piaskowski. Osobista obecność Patricka Doyle’a w połączeniu z pełnym rozmachu wykonaniem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia zapewnią niezapomniane wrażenia.

Święto dla fanów Hansa Zimmera

Ostatni akord święta muzyki filmowej wybrzmi we wtorek 30 maja, podczas wydarzenia partnerskiego FMF. Wówczas TAURON Arena Kraków gościć będzie samego Hansa Zimmera. Zdobywca dwóch Oscarów, trzech Złotych Globów i czterech nagród Grammy przyjedzie do Polski z dziewiętnastoosobowym zespołem i potężnym instrumentarium. Monumentalne widowiska Zimmera wzbudzają uznanie krytyków i zdobywają serca publiczności. W programie znajdzie się aż dwanaście suit z utworami między innymi z Gladiatora, Piratów z Karaibów, Batmana, Interstellar i Diuny.

FMF to nie tylko koncerty, ale też spotkania branżowe, działania edukacyjne i wiele więcej. Istotną częścią programu jest Forum Audiowizualne, obejmujące dyskusje skierowane zarówno do profesjonalistów, jak i do szerszego grona melomanów. Finaliści naszego konkursu dla młodych talentów uczestniczą w warsztatach i sesjach nagraniowych w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Atmosferę dodatkowo podgrzeją przyznawane w trakcie festiwalu nagrody: Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku, FMF Young Talent Award i Nagroda Kilara. I to jeszcze nie wszystko! - podkreśla Michael Łyczek, dyrektor do spraw programowych KBF.