Nowe informacje ws. tragicznego wypadku na A1. Ustalenia RMF FM

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Substancję psychoaktywną wykryto we krwi kierowcy ciężarówki, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w rejonie Mykanowa niedaleko Częstochowy – dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Zginęły cztery osoby. Badania toksykologiczne wykazały u mężczyzny klefedron – syntetyczny narkotyk. Według biegłych stężenie tej substancji pozwala stwierdzić, że mężczyzna w momencie wypadku był pod wpływem środków psychoaktywnych.

Do tragedii doszło we wtorkowy poranek, tuż przed godziną 9:00. Na prawym pasie autostrady A1, gdzie prowadzone były prace serwisowe, doszło do wypadku z udziałem ciężarówki marki Scania, którą kierował 31-letni Dominik D.

Według ustaleń służb, pojazd ciężarowy najechał na stojące na pasie technicznym samochody oraz pracowników wykonujących prace drogowe. W wyniku wypadku zginęły cztery osoby w wieku od 20 do 62 lat. Kolejne cztery osoby, w ciężkim stanie, zostały przetransportowane do okolicznych szpitali. Kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń.

Jak przekazał Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, Dominik D. został zatrzymany na miejscu zdarzenia. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy, jednak pobrano mu również krew do dalszych badań toksykologicznych. Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.

Śledczy podkreślają, że przyczyną tragedii było naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym – kierowca nie zachował należytej ostrożności i najechał na zaparkowane pojazdy oraz pracowników prowadzących prace serwisowe. Dominik D. przyznał się do spowodowania katastrofy, jednak – jak wynika z jego wyjaśnień – nie pamięta okoliczności zdarzenia.