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Tragiczny wypadek na A1. Są ofiary śmiertelne i ranni

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 1 września (10:06)

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 w Śląskiem w rejonie zjazdu na Mykanów. Cztery osoby nie żyją, a co najmniej pięć zostało rannych. W zdarzeniu brało udział kilka pojazdów.

Tragiczny wypadek na A1. Są ofiary śmiertelne i ranni
Fot. RMF FM /RMF FM

Dramatyczny wypadek na A1 w rejoni zjazdu na Mykanów w powiecie częstochowskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarówka wjechała w samochód obsługi autostrady. 

Jak informuje policja co najmiej cztery osoby zginęły a pięć zostało rannych. W zdarzeniu brały też udział inne pojazdy, między innymi bus. 

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Do wypadku doszło na jezdni w kierunku Gliwic. Droga jest zablokowana, policja kieruje na objazdy. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać kilka godzin. 

Trwa akcja ratunkowa 

Na miejscu lądowały śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trwa akcja ratunkowa. 

 

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Źródło: RMF FM
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