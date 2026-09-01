Tragiczny wypadek na A1. Są ofiary śmiertelne i ranni

RMF24

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 w Śląskiem w rejonie zjazdu na Mykanów. Cztery osoby nie żyją, a co najmniej pięć zostało rannych. W zdarzeniu brało udział kilka pojazdów.

Dramatyczny wypadek na A1 w rejoni zjazdu na Mykanów w powiecie częstochowskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarówka wjechała w samochód obsługi autostrady.

Jak informuje policja co najmiej cztery osoby zginęły a pięć zostało rannych. W zdarzeniu brały też udział inne pojazdy, między innymi bus.

Do wypadku doszło na jezdni w kierunku Gliwic. Droga jest zablokowana, policja kieruje na objazdy. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać kilka godzin.

Trwa akcja ratunkowa

Na miejscu lądowały śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trwa akcja ratunkowa.