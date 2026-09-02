Tragiczny wypadek na A1. Pracownicy zginęli przez źle zabezpieczone miejsce robót?

RMF24

Na dzisiaj zaplanowano przesłuchanie kierowcy ciężarówki, który wczoraj spowodował wypadek na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa w powiecie częstochowskim (woj. śląskie). Jak informuje portal brd24.pl, przyczyną tragedii mogły być poważne zaniedbania w zabezpieczeniu miejsca prac drogowych. W wyniku zdarzenia cztery osoby zginęły, a cztery kolejne zostały ciężko ranne. Wszyscy poszkodowani to pracownicy firmy prowadzącej roboty.

Dramatyczny poranek na autostradzie

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 9:00 na A1 na wysokości Mykanowa w powiecie częstochowskim. Kierowca ciężarówki wjechał w samochód pracowników drogowych. Zginęło czterech z nich, a czterech kolejnych zostało ciężko rannych.

Zabezpieczenia tylko na papierze?

Według przedstawicieli GDDKiA, schematy zabezpieczenia prac na tym odcinku A1 były przygotowane prawidłowo.

Jednak nagranie z miejsca tragedii, do którego dotarł portal brd24.pl pokazuje, że w praktyce zabezpieczenia były ustawione niezgodnie z wytycznymi. Wskazano między innymi na błędne rozmieszczenie przyczep z poduszkami zderzeniowymi.

Na filmie jednego z kierowców, którzy zarejestrował robotników na niecałą godzinę przed tragedią widać, że pracownicy znajdowali się zbyt blisko pojazdów zabezpieczających, a odległości między elementami zabezpieczeń były rażąco niewystarczające.

Brak realnych kontroli

Jak wynika z ustaleń portalu brd24.pl, GDDKiA nie prowadzi regularnych kontroli ustawienia zabezpieczeń na drogach.

Na dzisiaj zaplanowano przesłuchanie kierowcy ciężarówki, który spowodował wypadek na A1. Być może jego zeznania pomogą w ustaleniu przyczyn tego tragicznego zdarzenia.

Wiadomo, że kierujący ciężarówką nie odniósł obrażeń, a w chwili zdarzenia był trzeźwy, pobrano mu krew do badań.