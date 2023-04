Centrum przesiadkowe, które obejmuje m.in. parking na 110 aut i poczekalnię dla pasażerów wraz z toaletami i punktem informacji, zostało otwarte w Szczyrku - oznajmiła Sandra Kulka z tamtejszego miejskiego ośrodka kultury, promocji i informacji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Centrum powstało w Szczyrku Skalite. Jadąc od Bielska-Białej, znajduje się ono przed centrum miasta.



Jak podkreśliła Sandra Kulka, inwestycja jest odpowiedzią na problemy komunikacyjne i logistyczne Szczyrku. Przez kurort przebiega jedna droga, która - szczególnie, gdy przybywają turyści - korkuje się.



Nowe centrum to obecnie 110 miejsc parkingowych typu "park&ride" dla samochodów osobowych, w tym dziewięć dla niepełnosprawnych, oraz dla autokarów, 64 miejsca postojowe dla rowerów wraz z miejscem napraw, a także dwie stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Dawny budynek kampingu zaadaptowano tam na poczekalnię dla pasażerów. Są w nim toalety i punktem informacji.



Miejsce to gwarantuje obsługę autobusów dalekobieżnych. Centrum przesiadkowe otwiera możliwości rozwoju komunikacji miejskiej oraz połączeń z miejscowościami ościennymi - zaznaczyła Sandra Kulka.



Wartość inwestycji to blisko 4,53 mln zł. Szczyrk otrzymał na ten cel dofinansowanie z funduszy UE w wysokości blisko 1,97 mln zł.



Sandra Kulka dodała, że obecnie zakończony został pierwszy etap budowy centrum.



Docelowym założeniem jest powstanie ok. 700 miejsc parkingowych. Plany zagospodarowania pozwalają również na powstanie wielopoziomowego parkingu z możliwą funkcją usługową. Urząd Miejski jest na etapie uzgadniania planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem budowy kolei gondolowej ze Skalitego na Skrzyczne, której głównym celem będzie rozwiązanie problemów komunikacyjnych - powiedziała Kulka.