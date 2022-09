Od początku tego roku sklep internetowy Polskiej Grupy Górniczej obsłużył 236 tys. 846 klientów, do których trafiło prawie milion ton węgla - wynika z najnowszych informacji PGG, która jest największym krajowym producentem węgla opałowego. Dziś PGG opublikował zestaw odpowiedzi na ponad 70 najczęściej zadawanych pytań przez kupujących węgiel.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mimo że zakup węgla bywa bardzo trudny i wymaga dużej cierpliwości, po każdej sesji zakupowej we wtorki i czwartki licznik e-sklepu rośnie o kilkadziesiąt tysięcy ton i kilka tysięcy nabywców - informuje PGG.

PGG FAQ

Aby ułatwić setkom tysięcy klientów sklepu internetowego szybkie rozwiązanie typowych spraw związanych z zakupem węgla, formalnościami lub kwestiami technicznymi, w czwartek w portalu Polskiej Grupy Górniczej uruchomiono podstronę zawierającą zbiór najczęściej zadawanych przez klientów pytań, wraz z odpowiedziami. Jest ono dostępne w zakładce "Pomoc".

Zestaw najczęściej zadawanych pytań ułożyli pracownicy e-sklepu i informatycy, którzy na co dzień stykają się z prośbami klientów o pomoc. Forma pytań i odpowiedzi ułatwia zrozumienie szczegółów regulaminu i zasad sprzedaży. FAQ czytelnie wyjaśnia najpowszechniej występujące wątpliwości i sprawy, które często wydają się trudne tylko na pierwszy rzut oka - wyjaśnił rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Cztery grupy spraw

Pytania podzielono tematycznie na cztery grupy spraw. Pierwsza to wątpliwości dotyczące zakupu węgla luzem oraz paczkowanych ekogroszków. Szczegółowe procedury zamówień i dostaw tych produktów różnią się, bo - oprócz wspólnej opcji odbioru osobistego w kopalni - dostarczaniem węgla paczkowanego pod adres domowy zajmują się kurierzy Poczty Polskiej, a węgiel luzem transportują współpracujący z PGG kwalifikowani dostawcy.

Osobny zestaw odpowiedzi poświęcono deklaracjom Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), które są ważnym dokumentem dotyczącym spalania węgla - bez zamieszczenia w profilu klienta skanu prawidłowego dokumentu CEEB niemożliwe jest dokonanie zakupu w e-sklepie.

Czwarta grupa spraw dotyczy kłopotów technicznych, które napotykają klienci. Często są to problemy, które można łatwo i szybko usunąć samemu, np. czyszcząc w historii przeglądarki pliki cookies (ciasteczka) itp. Informatycy PGG tłumaczą, że e-sklep ma wysoki poziom rozbudowanych zabezpieczeń.

Podstrona FAQ podlega ciągłej aktualizacji i uzupełnieniom. Będą tam pojawiać się aktualne odpowiedzi na nowe pytania internautów, których bez przerwy przybywa - zapewnił rzecznik Polskiej Grupy Górniczej.

"Solidarność" o węglu z PGG

W sprawie cen węgla z Polskiej Grupy Górniczej wypowiedziała się dziś "Solidarność".

Jednoznacznie negatywnie oceniamy fakt, że cena węgla opałowego oferowanego przez PGG klientom indywidualnym wzrosła dwa razy w ciągu niespełna miesiąca. Podwyżki cen uderzyły w dużej mierze w wieloletnich, lojalnych klientów PGG. Należy również wskazać, że znaczna cześć osób ogrzewających swoje domy węglem należy do grupy najgorzej sytuowanych gospodarstw domowych - czytamy w piśmie podpisanym przez szefa śląsko-dąbrowskiej "S" Dominika Kolorza oraz lidera związku w PGG Bogusława Hutka, który jest także szefem całej górniczej Solidarności.

Związkowcy ocenili, że Polska coraz dotkliwiej odczuwa zarówno skutki kryzysu energetycznego wywołanego przez celowe działanie Rosji, jak i "szkodliwą politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej".

Bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju stoi przed wyzwaniami największymi od dziesięcioleci. Dla przeciętnej polskiej rodziny to bezpieczeństwo oznacza nie tylko stabilne dostawy energii elektrycznej po akceptowalnej cenie, ale również możliwość ogrzania własnego domu - napisano w wystąpieniu.

W ocenie Kolorza i Hutka, Polska Grupa Górnicza - jako największy producent węgla kamiennego w kraju - pełni w dobie obecnego kryzysu szczególną rolę, w której naturalne dążenie przedsiębiorstwa do osiągania jak najlepszych wyników finansowych należy pogodzić ze społeczną odpowiedzialnością.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że węgiel opałowy sprzedawany przez PGG jest nadal o połowę tańszy od surowca dostępnego na prywatnych składach. Bezdyskusyjnym faktem jest również to, że spółka potrzebuje środków, na finansowanie inwestycji niezbędnych w zwiększenie wydobycia. Jednakże w obecnych, kryzysowych realiach segment klientów indywidualnych powinien być ostatnim, w którym należy szukać dodatkowych przychodów - napisali związkowcy.

Jakie są ceny w PGG?

Wyrazili też zaniepokojenie medialnymi doniesieniami, według których w niedalekim czasie ceny węgla opałowego w PGG mają wzrosnąć po raz kolejny. Liczymy, że sprawujące nadzór właścicielski nad spółką Ministerstwo Aktywów Państwowych zdaje sobie sprawę z tego, że kolejne podwyżki spowodują w pełni uzasadnione oburzenie społeczne oraz nieodwracalne szkody dla reputacji Polskiej Grupy Górniczej - czytamy w tekście wystąpienia.

Przedstawiciele PGG nie skomentowali dotąd czwartkowego wystąpienia Solidarności. 8 września spółka poinformowała, że "wychodząc naprzeciw wyjątkowemu zapotrzebowaniu rynku na węgiel, PGG podjęła decyzję o zwiększeniu wydobycia w przyszłym roku".

W tym celu musi ponieść dodatkowe nakłady inwestycyjne, co skutkuje m.in. korektą cen opału o ok. 20 proc. w sklepie internetowym - informowała Polska Grupa Górnicza. W komunikacie zaznaczono, że ceny węgla opałowego dla gospodarstw domowych nadal należą do najniższych na rynku.

Po wprowadzonych w ubiegłym tygodniu zmianach np. cena ekogroszku w sklepie internetowym wzrosła z ok. 1460 zł za tonę do ok. 1700 zł/t, zaś za węgiel luzem, który wcześniej kosztował średnio 1250 zł, teraz trzeba zapłacić ok. 1500 zł/t.