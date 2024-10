Fabryka wodoru ma powstać na Śląsku. Jej budowę planuje Agencja Rozwoju Przemysłu. "Szacowany koszt inwestycji to 1,5 - 2 mld euro" - poinformował prezes ARP Michał Dąbrowski.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Pawłowski / PAP

Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Michał Dąbrowski poinformował, że firma wspólnie z partnerami przygotowuje się do "dużego projektu" budowy fabryki wodorowej.



Myślę, że będzie to coś, co zmieni optykę, jeśli chodzi o gospodarkę Polski w przestrzeni transportu, ekologii - ocenił Dąbrowski. Dodał, że inwestycja wiąże się z wykorzystaniem zielonego wodoru w przemyśle, jak i sektorze automobility.



ARP ma już partnera technologicznego. Wyjaśnił, że projekt będzie realizować spółka jonit venture, w której partnerami będą trzy firmy. Kto będzie trzecim partnerem, tego prezes ARP jeszcze nie chciał ujawnić. W poniedziałek jadę dogrywać szczegóły - powiedział prezes ARP.



Chcemy wybudować fabrykę wodoru, bo to będzie "game changer" dla całego regionu. Chcemy być w tym pierwsi, mamy ustalone kroki milowe. Inicjatorem tego projektu jest minister Marzena Czarnecka. Będziemy go prawdopodobnie alokowali na Śląsku - wskazał Dąbrowski.