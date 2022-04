Fortepian na cieszyńskim rynku został zdemolowany przez wandali zaledwie trzy dni po jego ustawieniu - poinformowała straż miejska w tym mieście. Jak zaznaczyli funkcjonariusze sprawcy zostali złapani, sprawą zajęła się policja.

"W niedzielę około godziny 1.20 operator monitoringu zauważył trzy osoby, które podeszły do fortepianu. Dwie z nich podniosły instrument, po czym wywróciły go do góry nogami" - czytamy na Facebooku cieszyńskich funkcjonariuszy.



Sprawcy zostali złapani. "Zostali przekazani w ręce funkcjonariuszy policji, którzy prowadzą dalsze postępowanie w tej sprawie" - informuje straż miejska.



Fortepian został ustawiony na rynku trzy dni wcześniej. W czwartek krótki, inauguracyjny występ dał na nim muzyk Tymoteusz Tomala.