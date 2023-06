Miejskie kąpielisko Start w Bielsku-Białej otwarte zostało w czwartek. Ceny biletów w tym roku są takie same, jak w ubiegłym - poinformował bielski magistrat. Drugi basen - Panorama, zostanie otwarta po gruntownym remoncie jeszcze przed wakacjami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Tradycyjnie w Dniu Dziecka basen Start w Cygańskim Lesie rozpoczyna swoją sezonową działalność. 1 czerwca bilet dla dzieci i młodzieży do lat 18 kosztuje tylko 1 zł - zakomunikował Jacek Kachel z zespołu prasowego bielskiego magistratu.



Urzędnik dodał, że w tym roku ceny biletów są takie same, jak w ubiegłym. W tygodniu wejściówka normalna kosztuje do 25 zł, a ulgowa do 15 zł. W weekendy ceny wyniosą odpowiednio 30 zł i 20 zł.

Gruntowny remont bielskiej Panoramy

Rzecznik bielskiego magistratu Tomasz Ficoń powiedział, że jeszcze przed wakacjami otwarte ma zostać po gruntownej modernizacji kąpielisko Panorama w centrum Bielska-Białej.



Po modernizacji dwie żelbetowe niecki basenowe zastąpią wykonane ze stali nierdzewnej. Obiekt będzie posiadał baseny: do skoków, pływacki, do nauki pływania, rekreacyjny, brodzik dla dzieci, a także basen wysp podwodnych. Powstanie wodny plac zabaw dla dzieci. Modernizowana jest widownia i wzniesione zaplecze sanitarne. Powstanie nowa stacja uzdatniania wody.



W beskidzkim kurorcie Wisła otwarcie basenu zaplanowane zostało na 20 czerwca.