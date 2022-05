Policjanci zatrzymali w Bielsku-Białej 21-latka, który miał przy sobie marihuanę, amfetaminę i ecstasy. Wpadł, ponieważ nocą jechał środkiem drogi nieoświetloną hulajnogą.

Młody mężczyzna jechał środkiem ulicy w Bielsku-Białej nieoświetloną hulajnogą. Zatrzymali go patrolujący okolice policjanci. Rzecznik komendy miejskiej w Bielsku-Białej asp. szt. Roman Szybiak powiedział, że do zatrzymania doszło we wtorek.

Uwagę kryminalnych, którzy patrolowali centrum miasta, zwrócił młody mężczyzna, jadący środkiem jednej z głównych ulic nieoświetloną hulajnogą. Postanowili go wylegitymować –mówił.

Podczas rozmowy z funkcjonariuszami zachowywał się nerwowo. Okazało się, że 21-latek, miał przy sobie marihuanę, amfetaminę i ecstasy. 21-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Grożą mu nawet 3 lata więzienia.