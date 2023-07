Wystawę prac Dobiesława Gały otwarto w Muzeum Śląskim w Katowicach. Prace można oglądać od dziś, 14 lipca, do połowy października. Wystawę zatytułowano "Metaobszary".

To są oczywiście organiczne, strukturalne, abstrakcyjne prace, dlatego wywołują one przeróżne emocje i skojarzenia - tłumaczył w rozmowie z RMF FM Dobiesław Gała.

Pytany o to, czym jego zdaniem są "metaobszary", odpowiedział: Metaobszary są związkiem przeróżnych przeżyć, śladów, które w jakiś sposób można przebadać. Badaczem jest odbiorca i on analizuje, co mogło się ewentualnie tutaj wydarzyć.