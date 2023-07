Komendant Główny Policji nakazał wycofać kuriozalne polecenie w sprawie czajników w komendach. Policjanci mieli oddawać urządzenia do magazynów, aby zaoszczędzić na rachunkach prądu. Komendant miejski z Bydgoszczy polecił zwrot ponad 50 czajników, powołując się na pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego.

Polecenie ws. czajników na komendach zostało wycofane. Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Teraz w komunikacie szefostwo policji podaje, że "oczywistym jest, że każdemu policjantowi i pracownikowi należy umożliwić zrobienie ciepłego napoju dla siebie i dla innych. Oszczędność to dobra cecha, ale nie w taki sposób".

"Komendant Główny Policji, kiedy zobaczył pismo komendanta miejskiego policji w Bydgoszczy, wzburzył się ogromnie. Absolutnie, takie polecenia są kuriozalne. Polecił, żeby takich poleceń na przyszłość nie wydawać" - tłumaczy w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Zasadą rzecznik policji Mariusz Ciarka.

"Pismo zostało niefortunnie sformułowane. Możliwość zagotowania wody była, jest i będzie" - stwierdza z kolei komisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Pismo rozesłane przez szefa bydgoskiej policji / Gorąca Linia RMF FM

Teraz policja przyznaje, że pismo i polecenie to jedno, a realia to drugie. Tłumaczy, że nie chodziło o to, aby odebrać policjantom wszystkie czajniki, ani nawet nie chodziło o odebranie liczby czajników, która została wskazana w piśmie. Liczby tej nie należało traktować dosłownie.

To kierownicy poszczególnych jednostek czy komórek policji sami mieli zdecydować, ile czajników mogą oddać - zaznacza komisarz Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy.

Np. komisariat policji Błonie, który według pisma oddać miał siedem czajników elektrycznych, oddał dwa. Jak usłyszał nasz dziennikarz, część urządzeń, które wskazano w piśmie do oddania, nie była już używana.

Możliwość zagotowania wody w komendzie i we wszystkich jednostkach, i komórkach organizacyjnych komendy, była, jest i będzie. I to się nie zmieni - zapewnia komisarz Lidia Kowalska.

"Czajnikowa wpadka" obnaża jednak inny problem. Konieczność oszczędzenia energii istnieje. Otwarte pozostaje jednak pytanie, w jaki sposób robić to mądrze i skutecznie.