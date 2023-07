Telefon komórkowy - fascynują się nim obecnie brytyjskie media – niezwykły, bo należący niegdyś do byłego premiera Borisa Johnsona. Może być kluczem do wyjaśnienia wielu tajemnic.

Boris Johnson / ANDY RAIN / PAP/EPA

Jak się okazuje, były premier zapomniał kodu i nie może włączyć komórki. A w niej znajduje się korespondencja, jaką na WhatsAppie w początkowym okresie pandemii, prowadził ze współpracownikami. Komisja badająca podejmowane wówczas przez rząd decyzje, domaga się dostępu do tych informacji, a Johnson zasłania się całkowitą amnezją.

Jak twierdzi, ostatni raz używał tego telefonu w maju 2021 roku i nie pamięta czterech cyfr, które należy wstukać, by go otworzyć. Można by nazwać tę sytuację komiczną, gdyby nie fakt, że z powodu koronawirusa zmarło na Wyspach prawie 230 tys. ludzi.

Historia choroby

Były premier w czasie pandemii sam zachorował na Covid-19 i spędził trzy noce na oddziale intensywnej terapii. Zorganizował sprawnie program szczepień, ale niektóre decyzje rządu były brzemienne w skutkach.

Chodzi na przykład o zezwolenie na powrót pacjentów ze szpitali do domów opieki, bez wcześniejszego zbadania ich na obecność koronawirusa. W pewnym momencie pandemii takie ośrodki w Wielkiej Brytanii przypominały umieralnie. Nie można było odwiedzać bliskich, a ostateczna liczba zgonów w domach opieki stanowiła 1/3 wszystkich ofiar koronawirusa. Szczególnie okoliczności tego aspektu pandemii interesują komisję.

Szukanie odpowiedzi

Johnson zmuszony został do rezygnacji z urzędu premiera po rewelacjach o imprezach, do jakich dochodziło na Downing Street podczas lockdownu. Odszedł z parlamentu, gdy osobne dochodzenie potwierdziło, że wielokrotnie kłamał na ten temat w Izbie Gmin.

Jego polityczna przyszłość stoi obecnie pod dużym znakiem zapytania. Wątpliwe, by mógł żywić nadzieję na powrót do rezydencji premiera na Downing Street. Komisja prowadząca dochodzenie w sprawie poczynań rządu pragnie ustalić, jak Wielka Brytania była przygotowana na nadejście pandemii. Zbada chronologię podejmowanych decyzji, czy były konsultowane i z kim oraz jak wprowadzane zostały w życie.