Policjanci zatrzymali 68-letniego mieszkańca Jaworzna, który przetrzymywał na swojej posesji bez zezwolenia ptaki objęte ścisłą ochroną gatunkową: szczygły, czyżyki i makolągwy. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Kłusownika wytropili kryminalni z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Jaworzna.

W środę przeszukali posesję 68-letniego mężczyzny. Znaleźli klatki z kilkoma ptakami, które podlegają ścisłej ochronie gatunkowej. Łupem kłusownika padły m.in. szczygieł, czyżyk, makolągwa. W klatkach były także ptaki, które powstały dzięki krzyżówkom czyżyka z kanarkiem oraz szczygła z kanarkiem.

Policjanci znaleźli m.in. narzędzia do kłusowania. / Śląska policja /

Policjanci znaleźli tam także narzędzia do kłusowania: potrzask oraz tzw. żywołapkę, czyli siatkę służącą do nielegalnego odłowu dzikich ptaków.

Na miejsce wezwano specjalistę do spraw ochrony środowiska i dzikich zwierząt z Pogotowia Leśnego, który potwierdził, że znajdujące się na posesji ptaki są objęte ochroną gatunkową, a ich posiadanie jest zabronione.

68-letniego mieszkańca Jaworzna zatrzymano. Usłyszał zarzuty w sprawie posiadania zwierząt objętych ochroną i narzędzi przeznaczonych do kłusownictwa. Odpowie za przestępstwo z ustawy o prawie łowieckim i ustawy o ochronie przyrody, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat.