W Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie wykryto bakterię Legionella. W placówce zaplanowano m.in. dezynfekcję instalacji ciepłej wody. Na razie nie ma informacji o ewentualnych zakażeniach.

Legionella w chorzowskim szpitalu

Reporter RMF FM Marcin Buczek poinformował, że w dwóch miejscach w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie wykryto bakterię Legionella .

W obu przypadkach chodzi o umywalki. Pierwsza znajduje się na oddziale obserwacyjno-zakaźnym, a druga w dyżurce pielęgniarek oddziału psychiatrycznego.

Sanepid już zaplanował pobranie próbek w całej placówce. Na razie nakazano zdemontowanie słuchawek prysznicowych na wspomnianych oddziałach oraz zwiększenie dozowania chloru. Jak dowiedział się reporter RMF FM, zaplanowano także przeprowadzenie dezynfekcji instalacji ciepłej wody.

Na razie nie ma informacji o ewentualnych zachorowaniach.

Jak można zarazić się Legionellą?

Sanepid podkreśla, że picie skażonej bakteriami wody nie prowadzi o zakażenia.

Dochodzi do niego drogą wziewną, bakterie nie przenoszą się z człowieka na człowieka. Może ono doprowadzić do choroby legionistów, czyli legionellozy lub gorączki Pontiac. Objawy to m.in. suchy kaszel, gorączka, ból głowy, kości, mięśni i stawów czy problemy z oddychaniem.

Stosuje się wtedy terapię antybiotykami.

"Legionella najlepiej się rozwija w wodzie o temperaturze pomiędzy 25 a 45 st. C. Gdy temperatura wody osiąga 55 st. C bakteria żyje około 20 minut. Przy 60 st. C już tylko 2 minuty, a przy temperaturze około 70 st. C - ginie. Dlatego należy utrzymać w punktach wypływu wody z kranu temperatury o wartości co najmniej 55 st. C." - informuje Sanepid.