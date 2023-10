Las deszczowy Ameryki Południowej „wyrósł” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie. Powstał w pawilonie o powierzchni blisko 1,5 tys. metrów kwadratowych i wysokości 12 metrów. W lesie są już pierwsi mieszkańcy, a od dziś nowy pawilon jest otwarty dla odwiedzających zoo.

Pawilon lasu deszczowego w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym / Anna Kropaczek / RMF FM - reporter

Pawilon lasu deszczowego jest największym budynkiem na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Składa się z hali ekspozycyjnej o powierzchni ok. 1 tys. metrów kwadratowych oraz zaplecza hodowlanego. W środku panują warunki zbliżone do warunków lasu deszczowego. Pionowy przekrój temperatur w pawilonie wynosi od 26 stopni Celsjusza w dolnej części budynku do 32 stopni w części górnej, przy wilgotności 80-60 proc.

Jest wysoka temperatura i wilgotność, a to, że tam są zwierzęta sprawia, że jeżeli w środku zamknie się oczy, człowiek naprawdę poczuje się, jak w lesie deszczowym w Ameryce Południowej za sprawą doznań nie tylko wzrokowych, ale i słuchowych - mówi dyrektor śląskiego zoo Marek Mitrenga. Przez środek pawilonu płynie sztuczna rzeka, a nad nią na wysokości 4 metrów poprowadzona została kładka, dzięki której obserwacja ekspozycji możliwa jest z różnych perspektyw.

Las deszczowy w śląskim zoo / Anna Kropaczek / RMF FM - reporter

W nowym pawilonie można podziwiać niezwykłą kolekcję roślin. Dobrano je tak, by tworzyły wszystkie piętra roślinności lasu galeriowego.

Posiadamy kilkadziesiąt gatunków roślin, w tym trzy gatunki bananowców, passiflory, mamy również paprocie drzewiaste w postaci diksonii. Można też dostrzec wyższe drzewa: jakarandy, ceiby - wylicza Jakub Jagielski, kierownik pawilonu lasu. deszczowego.

W pawilonie w strefie terrariów już zamieszkały gady i płazy. W sąsiedztwie powstały duże woliery, w których mieszkają wyjce czarne, tamaryny cesarskie czy pancerniki. Osobną strefę, złożoną z pomieszczeń wewnętrznych i basenu zewnętrznego przeznaczono dla wydr olbrzymich. Centralną część pawilonu zajmuje hala, w które swobodnie poruszać się będą ptaki i leniwce. Wydry i leniwce dopiero zostaną sprowadzone do zoo w Chorzowie.

Myślę, że do końca tego roku będzie już pełna obsada. Sprowadzenie każdego zwierzęcia do ogrodu zoologicznego wiąże się z szeregiem dokumentacji, badań, które te zwierzęta muszą przejść. Nie zawsze to od nas zależy, głownie zależy to od koordynatora danego gatunku. Mogę zapewnić, że wszystkie te zwierzęta mamy przyznane, natomiast są jeszcze procedury weterynaryjne, które muszą być spełnione, aby tym zwierzętom się krzywda nie stała - wyjaśnia dyrektor zoo. Pawilon lasu deszczowego dostępny jest dla zwiedzających przez cały rok.

Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie obchodzi w tym roku 65-lecie. Z tej okazji w weekend 7-8 października bilety wstępu do zoo można kupić taniej: bilet normalny za 13 zł., ulgowy za 7,50 zł., a bilet rodzinny za 32,50 zł. Bilety w promocyjnych cenach dostępne są wyłącznie w kasach zoo.