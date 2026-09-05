Kontrowersyjny gość w Polsce. Gianni Infantino przyjechał do Katowic

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Prezydent FIFA Gianni Infantino pojawił się w sobotę na Arenie Katowice, gdzie reprezentacja Polski rozpoczęła rywalizację w mistrzostwach świata kobiet do lat 20. Biało-Czerwone w pierwszym meczu turnieju mierzą się z Argentynkami.

Informację o planowanej obecności szefa światowej federacji potwierdził w piątek dyrektor Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN Tomasz Kozłowski.

Sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski dostał potwierdzenie od sekretarza generalnego FIFA, że prezydent Gianni Infantino będzie na meczu otwarcia - przekazał.

Na trybunach katowickiego stadionu zasiadł też prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza oraz przewodniczący Komisji Sędziowskiej FIFA Pierluigi Collina.

Prezydent FIFA Gianni Infantino, przewodniczący Komisji Sędziowskiej FIFA Pierluigi Collina i prezes PZPN Cezary Kulesza podczas meczu piłkarskich mistrzostw świata U-20 kobiet pomiędzy Polską i Argentyną; fot. Jarek Praszkiewicz / PAP

Cztery polskie miasta gospodarzami turnieju

Spotkanie Polska - Argentyna oficjalnie zainaugurowało mistrzostwa świata kobiet do lat 20. W turnieju organizowanym pod egidą FIFA wystąpią 24 reprezentacje.

Mecze będą rozgrywane na stadionach w Katowicach, Sosnowcu, Bielsku-Białej i Łodzi. Polki po starciu z Argentyną zagrają w fazie grupowej również z Meksykiem oraz Beninem.

Finał rozgrywek zaplanowano na 27 września w Łodzi.

Prezydent FIFA Gianni Infantino i prezes PZPN Cezary Kulesza na trybunach Areny Katowice; fot. Jarek Praszkiewicz / PAP

UEFA zawiesiła zapowiadany bojkot

Mistrzostwa świata kobiet do lat 20 to pierwszy turniej organizowany przez FIFA od czasu czerwcowo-lipcowego mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Jeszcze niedawno udział europejskich federacji w turnieju w Polsce stał pod znakiem zapytania. UEFA, czyli Unia Europejskich Związków Piłkarskich, tymczasowo zawiesiła jednak zapowiadany bojkot imprez organizowanych pod egidą FIFA.

Planowany przez UEFA protest był reakcją na pomysł Gianniego Infantino dotyczący powołania firmy, która miałaby zajmować się organizacją m.in. mistrzostw świata. Projekt zakładał, że 20 procent udziałów w przedsięwzięciu o wartości 20 miliardów dolarów trafiłoby do prywatnych inwestorów.

Pikanterii sprawie dodawał fakt, że grupie inwestorów miał przewodzić Thrive Eternal, fundusz zarządzany przez Thrive Capital, założony przez Joshuę Kushnera, brata Jareda Kushnera - zięcia prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Przeciwko takiej inicjatywie opowiedziały się UEFA, Konfederacja Piłkarska Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów (CONCACAF) oraz Azjatycka Konfederacja Piłkarska (AFC). Ostatecznie FIFA zawiesiła projekt częściowej prywatyzacji największych turniejów.