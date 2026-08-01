Infantino ogłosił decyzję. Kontrowersyjny projekt FIFA zawieszony

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FIFA nie będzie kontynuować prac nad sprzedażą części praw komercyjnych do swoich najważniejszych rozgrywek. Prezydent światowej federacji piłkarskiej Gianni Infantino ogłosił decyzję po fali krytyki ze strony kontynentalnych konfederacji, w tym UEFA, która zagroziła bojkotem imprez organizowanych przez FIFA.

Plan zakładał utworzenie odrębnej spółki FIFA Forward Enterprise (FFE). Podmiot miał przejąć prawa komercyjne związane z turniejami organizowanymi przez federację, między innymi piłkarskimi mistrzostwami świata oraz klubowymi mistrzostwami świata.

Przeciwko projektowi wystąpiły konfederacje z Europy, Azji i Ameryki Północnej. Najostrzej zareagowała UEFA, która zagroziła bojkotem imprez FIFA. W geście protestu przeciw działaniom FIFA ze współpracy z Giannim Infantino zrezygnował także Carlos Cordeiro, jeden z jego doradców.

„Po uważnym wysłuchaniu wszystkich opinii stało się jasne, że projekt doprowadził do podziałów, które - niezależnie od poziomu poparcia - nie służą już realizacji pierwotnie wyznaczonego celu” - przekazał Infantino w oświadczeniu.

Szef FIFA dodał, że celem organizacji pozostaje jednoczenie środowiska piłkarskiego. „W związku z tym propozycja nie będzie dalej realizowana” – zaznaczył.

„W najbliższych dniach i tygodniach zamierzam ponownie zgromadzić przy jednym stole wszystkie zainteresowane strony, kierując się wspólnym interesem naszej dyscypliny. Celem będzie dalszy rozwój piłki nożnej wszędzie, a szczególnie w tych krajach, które najbardziej potrzebują naszego wsparcia” - podsumował Infantino.

FIFA pod ostrzałem. Doradca Infantino rezygnuje, groźby bojkotu Carlos Cordeiro, doradca prezydenta FIFA Gianniego Infantino, zrezygnował ze stanowiska w proteście przeciwko planom sprzedaży części udziałów w Mistrzostwach Świata. Jego decyzja wpasowuje się w falę sprzeciwu wśród największych piłkarskich…

Transakcja warta miliardy dolarów

Propozycję powołania FFE światowa centrala piłkarska przedstawiła we wtorek. Wartość spółki, która miałaby zarządzać prawami komercyjnymi do najważniejszych turniejów, szacowano na 20 miliardów dolarów. Prywatni inwestorzy zewnętrzni mieliby nabyć 20 procent udziałów w spółce, a kwota tej transakcji wyniosłaby około 4,2 miliarda dolarów.

Pikanterii sprawie dodawał fakt, że grupie inwestorów miał przewodzić Thrive Eternal, fundusz zarządzany przez Thrive Capital, założony przez Joshuę Kushnera, brata Jareda Kushnera - zięcia prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.