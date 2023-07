Czynności nadzorcze prowadzone przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wykazały nieprawidłowości w obrocie akcjami Elektrociepłowni Będzin SA notowanymi na GPW - poinformował w komunikacie UKNF.

Jak dodał, "w związku tym KNF nie znajduje podstaw do zawieszenia notowań BDZ na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi".

Jak wskazano, analiza zleceń i transakcji, zawieranych na akcjach spółki od 1 czerwca do 22 czerwca br. w zakresie potencjalnej manipulacji kursem, "nie potwierdziła podejrzenia manipulacji na rynku, zdefiniowanej w art. 12 Rozporządzenia MAR i odpowiadającej opisom praktyk zawartych w Załączniku I do Rozporządzenia MAR oraz w Załączniku II do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17.12.2015 r.".

W komunikacie zaznaczono, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego prowadzi w tej sprawie czynności wyjaśniające dotyczące potencjalnego złamania zakazu ujawniania i wykorzystania informacji poufnej, o których mowa a w art. 14 lit. a i lit. c Rozporządzenia MAR.

W czerwcu rzecznik prasowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski poinformował, że KNF sprawdzi zachowanie notowań spółki EC Będzin.