Sporych utrudnień w najbliższym czasie muszą spodziewać się kierowcy w Bielsku-Białej. Spowodowane będą przebudową części ulicy Warszawskiej, czyli głównej trasy przelotowej przez miasto.

Ulica Warszawska w Bielsku-Białej - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Całkowicie wyłączony zostaje z ruchu fragment ulicy Warszawskiej dla jadących od strony Katowic do centrum Bielska-Białej. Ruch w tym miejscu w obu kierunkach odbywać się teraz będzie pasami prowadzącymi w stronę stolicy regionu.

To oznacza także objazdy. Dla zlikwidowanych relacji w lewo zostaną poprowadzone: do ul. Sarni Stok od strony centrum przez ulice: Czechowicką, Filarową, Sarni Potok. Z kolei do ul. Kwiatkowskiego objazd będzie funkcjonował zgodnie z istniejącym oznakowaniem wprowadzonym dla przebudowy obiektu mostowego.

Ponadto ruch pieszy wzdłuż ul. Warszawskiej prowadzony będzie teraz po chodniku znajdującym się po prawej stronie ulicy.