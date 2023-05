Ponad 600 kolorowych kapeluszy zostało zawieszonych nad ulicą Bankową w Pszczynie. Instalacja będzie eksponowana do jesieni.

/ Piotr Łapa, UM Pszczyna / Materiały prasowe

2 lata temu na ul. Bankowej można było podziwiać dziesiątki różnokolorowych parasolek. Rok temu mieszkańcy i turyści oglądali parasolki w barwach województwa śląskiego.

/ Piotr Łapa, UM Pszczyna / Materiały prasowe

Instalacja to nawiązanie do epoki, w której noszenie kapeluszy było bardzo popularne, czyli do czasów księżnej Daisy. Pomysłodawcy chcą w ten sposób przypominać o ikonie miasta i Roku Księżnej Daisy.

/ Piotr Łapa, UM Pszczyna / Materiały prasowe

Ulica Bankowa jest zamknięta dla ruchu i mamy tam same kafejki. Od wielu lat fundujemy naszym mieszkańcom i turystom coś, czego nie ma w innym mieście na terenie Śląska - instalację nad głową - tłumaczył burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Księżna Daisy, a właściwie słynna z urody Maria Teresa Cornwallis-West, księżna von Pless, jest ikoną Pszczyny. W 1891 r. księżna poślubiła Jana Henryka XV Hochberga i wprowadziła się na pszczyński zamek. Jest znana m.in. z zaprojektowania przy zamku przepięknego parku w stylu angielskim.

W ostatni weekend na pszczyńskim rynku obchodzono "Daisy Days" - weekendowe święto, tworzonego wokół przyrodniczej części dziedzictwa księżnej Daisy. Złożyły się na nie m.in. prezentacje kwiatowych kompozycji na płycie rynku, wykłady o prowadzeniu ogrodów i pielęgnacji roślin czy kiermasz ogrodniczy.



Pszczyna to jedno z chętniej odwiedzanych miast w regionie. Magnesem dla turystów jest przede wszystkim Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Prócz pałacu z odrestaurowanymi stajniami - cennych zabytków Śląska, są tam ogrody w stylu angielskim, które stworzyła księżna Daisy.



Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.