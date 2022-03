Międzynarodowy Dworzec Autobusowy, dawny budynek urzędu miasta, ulica Wita Stwosza – to miejsca, w których uruchamiane są kolejne punkty pomocy dla uchodźców z Ukrainy. „Staramy się na bieżąco reagować na wszystkie potrzeby, jakie pojawiają się w związku z tą trudną sytuacją” – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.

W punktach pomoc będą mogły uzyskać osoby, które chcą zostać w Katowicach, a także co, którzy z Górnego Śląska będą ruszać w dalszą podróż.

Otwieramy kolejny punkt powitalny na dworcu autobusowym, który ma służyć pierwszemu kontaktowi osób, które przyjeżdżają, spędzają często wiele godzin w podróży z Ukrainy do Polski. Chcemy ich w godny sposób przyjąć, stąd mamy punkt, gdzie można zjeść coś ciepłego, wypić kawę, herbatę, jest też kącik dla dzieci. Chcemy, żeby ludzie, którzy tu przyjeżdżają, poczuli się zaopiekowani - powiedział podczas środowego briefingu prasowego prezydent Katowic Marcin Krupa.

Pierwszy punkt działa na pierwszym piętrze Międzynarodowego Dworca Autobusowego przy ulicy Sądowej. Jest czynny całą dobę. Został oznaczony tak, by każdy wysiadający na dworcu obywatel Ukrainy wiedział, że w tym miejscu może uzyskać pomoc. Dodatkowo w momencie przyjazdu autokaru z Ukrainy na peronie obecni są wolontariusze, którzy kierują przyjezdnych do puntu.

W pierwszym dniu działania w punkcie wsparcia udzielono pomocy blisko 50 osobom - były to głównie matki z dziećmi. Na terenie poczekalni udostępnione zostało bezpłatnie połączenie Wi-Fi, by ułatwić komunikację. Rozdawane są bezpłatne karty SIM, z obowiązującym przez miesiąc pakietem bezpłatnych połączeń w Polsce i pakietem minut do Ukrainy.

Specjalny punkt dla osób, które potrzebują noclegu

Przy skrzyżowaniu ulicy Młyńskiej z Pocztową, w dawnym budynku Urzędu Miasta, rusza z kolei punkt pomocy doraźnej. To miejsce także będzie działało całodobowo. Jest przeznaczone wyłącznie dla osób, które do Katowic przyjechały w nocy i potrzebują noclegu, zanim ruszą w dalszą podróż lub otrzymają zakwaterowanie. Z myślą o takich osobach przygotowanych zostało 20 miejsc noclegowych.

Szacujemy, że w Katowicach jest już około 1000 obywateli Ukrainy. Na terenie miasta funkcjonuje duża baza miejsc, w których obywatele Ukrainy mogą otrzymać zakwaterowanie. Jako miasto przygotowaliśmy około 180 tego typu miejsc. Kilkaset kolejnych powstało z pomocą naszych partnerów. Oczywiście jeśli będzie taka potrzeba, liczba miejsc zostanie zwiększona. Dodatkowo pomoc przy zakwaterowaniu potrzebujących zgłosiło do bazy ofert wsparcia "Katowice dla Ukrainy" ponad 200 rodzin z Katowic. Dziękuję za to zaangażowanie mieszkańcom naszego miasta - podkreślił prezydent Marcin Krupa.

Punkt przy Wita Stwosza dla czekających na transport bądź zakwaterowanie

Trzeci z punków powstanie przy ulicy Wita Stwosza 7. Będzie to punkt dziennej pomocy doraźnej. Miejsce to powstało z myślą o osobach, które dysponują wolnym czasem w ciągu dnia, czekając na kolejny środek transportu bądź zakwaterowanie. Czynny będzie on w godzinach 8:00 - 20:00. Powstało tam około 70 miejsc siedzących. Przebywający tam będą mogli napić się czegoś ciepłego i zjeść posiłek.

Lokalizacja wszystkich punktów jest także wskazana na mapce zamieszczonej na ulotkach, które są rozdawane na terenie Katowic, m.in. w punkcie powitalnym. Specjalne naklejki pojawią się także na autobusach komunikacji miejskiej. Będzie można się z nich dowiedzieć, gdzie można otrzymać pomoc.

Suknia ślubna przekazana jako dar

Cały czas na terenie Katowic prowadzona jest zbiórka najpotrzebniejszych darów. Prowadzą ją katowickie szkoły. Znajdujące się na liście potrzeb artykuły i przedmioty można przynosić w godzinach 8:00 - 19:00. Artykuły higieny osobistej przyjmowane są także przez Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach.

Od początku trwania akcji w Katowicach zebrano ponad 30 ton najróżniejszych artykułów i odzieży. W tej chwili najbardziej potrzebna jest żywność o długim terminie ważności, latarki - tak zwane czołówki, koce i zestawy pierwszej pomocy. Prezydent Krupa zaapelował, by przekazywane rzeczy były rzeczami nowymi i by przy ich wyborze opierać się na opublikowanych przez miasto i inne instytucje listach. To przyspieszy prace wolontariuszy przy sortowaniu darów i zaoszczędzi czas, który byłby potrzebny na zdezynfekowanie odzieży.

Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy przynoszą z domów różne rzeczy, ale proszę, by skupić się na nowych, nieużywanych. Hitem była suknia ślubna przekazana jako dar. Proszę kierować się rozsądkiem i logiką, i oferować rzeczy, które naprawdę są potrzebne - zaznaczył prezydent Katowic.

W Katowicach powstało Społeczne Centrum Pomocy Uchodźcom z Ukrainy. W projekt zaangażowały się niemal wszystkie organizacje pozarządowe działające w Katowicach. Koordynatorem inicjatywy jest Centrum Integracji Międzypokoleniowej "Bezpieczna Twierdza" prowadzone przez Fundację Index do Przyszłości przy wsparciu Centrum Organizacji Pozarządowych, Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach oraz przy wsparciu Urzędu Miasta w Katowicach.

Mieszkańcy woj. śląskiego organizują pomoc dla uchodźców również w internecie. Piekarnia w Bytomiu oferuje pracę, kobieta z Chorzowa informuje, że ma przygotowane mieszkanie dla mam z dziećmi i możliwość zaoferowania pracy na stanowisku fryzjerki lub manikiurzystki. Są informacje, jak ściągnąć za darmo podręcznik w PDF dla dzieci ukraińskich do nauki języka polskiego, a lekarz oferuje w prywatnym gabinecie bezpłatne konsultacje zabiegi w zakresie drobnej chirurgii - takie jak zmiana opatrunków czy wystawienie recept na leki refundowane.