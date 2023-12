Platforma Obywatelska przystępuje do koalicji rządzącej Katowicami. Wspólnie z klubem Forum Samorządowe i Marcin Krupa nowy sojusz będzie miał 23 radnych w 28-osobowej Radzie Miasta. Jarosław Makowski z KO obejmie stanowisko wiceprezydenta miasta, które traci Mariusz Skiba z Prawa i Sprawiedliwości. PiS przechodzi do opozycji w katowickim samorządzie.

Marcin Krupa, prezydent Katowic / Zbigniew Meissner / PAP

O zmianach w układzie politycznym Katowicach prezydent Krupa ze swoimi współpracownikami, a także przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej poinformowali na środowym briefingu.

Klub Koalicji Obywatelskiej będzie w radzie miejskiej Katowic współpracował z prezydenckim klubem Forum Samorządowe i Marcin Krupa. Oznacza to zmianę rządzącej miastem koalicji, którą dotąd Forum Samorządowe współtworzyło z Prawem i Sprawiedliwością. Zamiast Mariusza Skiby z PiS 1 stycznia 2024 r. funkcję jednego z wiceprezydentów Katowic obejmie dotychczasowy szef klubu KO w radzie miasta Jarosław Makowski.

Forum Samorządowe ma w 28-osobowej Radzie Miasta Katowice 12 radnych, Koalicja Obywatelska - 11 radnych. Klub Prawa i Sprawiedliwości liczy 3 radnych; 2 pozostaje niezrzeszonych.

Prezydent Krupa: Zmieniła się scena polityczna w naszym kraju

Jak mówił Krupa, pełniąc funkcję prezydenta Katowic od dziewięciu lat za najważniejsze uważa rozwój miasta i poprawę jakości życia mieszkańców. Ocenił, że od 2020 r., gdy wybuchła pandemia, nieco "pozmieniały się stosunki interpersonalne, ale też partyjne w mieście"; Forum Samorządowe zaczęło szerzej współpracować z ugrupowaniami politycznymi.

Dzięki temu udało się wiele rzeczy pożytecznych, dobrych dla mieszkańców stworzyć, w szczególności w trudnym okresie covidowym. To się również przełożyło na działania związane z konfliktem na Ukrainie i pracami na rzecz osób z Ukrainy, które przyjechały do Katowic - tutaj wiele wspólnych inicjatyw mamy za sobą - wskazał prezydent Katowic.

Ponieważ zmieniła się też scena polityczna w naszym kraju oraz ze względu na tą dobrą współpracę, która została zapoczątkowana w radzie miasta, podjąłem decyzję że od 1 stycznia na funkcję wiceprezydenta miasta Katowice powołuję pana Jarosława Makowskiego - poinformował Krupa, życząc Makowskiemu sukcesów, które będą też sukcesami katowiczan i dziękując dotychczasowemu wiceprezydentowi z PiS Mariuszowi Skibie za dziewięć lat współpracy.

To bardzo ważny czas, aby go dobrze wykorzystać. Przed nami są środki z KPO, wiele funduszy i działań transformacyjnych, które będziemy musieli wspólnie kontynuować - dodał Krupa. One zostały już przedyskutowane i była na to zgoda praktycznie całej rady, jak np. realizacja hubu gamingowo-technologicznego, gdzie potrzeba ponad 1 mld zł, z czego mamy zapewnione 400 mln zł - przypomniał.

Jarosław Makowski: Do głównego nurtu wchodzą projekty KO

Szef śląskiej Platformy Wojciech Saługa nawiązał do deklaracji polityków Koalicji Obywatelskiej, że wybory 15 października były początkiem wielu zmian, nie tylko na szczeblu rządowym.

Zapowiadaliśmy, że będziemy się starać zaistnieć tam, gdzie do tej pory nie funkcjonujemy w samorządach. Dzisiejszy dzień pokazuje, że jesteśmy już gotowi na to, żeby brać współodpowiedzialność za chociażby takie miejsca, jak Katowice - wskazał Saługa.

Jarosław Makowski mówił o powrocie do współrządzenia Katowicami przez PO, nawiązując do przeszłości, w której ta partia była już była w koalicji w Katowicach.

To, co łączy Forum Samorządowe i Koalicję Obywatelską, to przekonanie, że siła państwa bierze się z siły poszczególnych regionów i przede wszystkim z siły samorządów - ocenił.

Kryzys covidowy i kryzys uchodźczy jasno pokazał, że silne, skuteczne państwo jest wtedy, kiedy silne i skuteczne są samorządy. Więc wejście radnych KO i objęcie przeze mnie stanowiska wiceprezydenta miasta Katowice to jest potwierdzenie tego samorządowego DNA, które jest obecne również w Koalicji Obywatelskiej - przekonywał.

Makowski wskazał też, że w Katowice w 40 proc. głosują na KO, w czego kontekście za naturalną uznał wolę tych mieszkańców, aby ich postulaty i projekty były reprezentowane w strategii miasta.

Wejście w koalicję z Forum Samorządowych oznacza, że do głównego nurtu wchodzą również projekty, które wnoszą radni KO - stwierdził.

Odnosząc się do różnic programowych między koalicjantami Makowski zadeklarował, że będą oni działać podobnie, jak obecna koalicja rządowa: w odwołaniu do zasady mądrej, sensownej współpracy.

Nie będzie formalnej umowy koalicyjnej Forum Samorządowego i Koalicji Obywatelskiej

Pierwszy wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula wyraził nadzieję na czas efektywnej pracy koalicjantów na rzecz Katowic. Odwołując się do szczególnych czasów i szybkich zmian geopolitycznych, technologicznych i społecznych w otoczeniu, za ważne uznał, aby dla często trudnych decyzji zyskiwać jak najszersze poparcie.

"Współpraca, którą podejmowaliśmy z dobrym skutkiem w ciągu ostatnich kilku lat pokazała, że w najistotniejszych sprawach dla naszego miasta zawsze osiągaliśmy kompromis i to kompromis niesformalizowany" - zasygnalizował Sobula.

Szef śląskiej Platformy przekazał PAP, że także umowa koalicyjna w radzie miasta Forum Samorządowego i Koalicji Obywatelskiej nie zostanie sformalizowana.