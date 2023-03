Dobiega końca realizacja prac przy budowie tramwajowego węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic Grundmanna i Chorzowskiej w Katowicach. Dziś rozpoczęła się 8-dniowa przerwa w ruchu między Załężem a Chorzowem Batorym.

/ Tramwaje Śląskie S.A. / Materiały prasowe

Od 24 marca do 31 marca wprowadzony został nowy rozkład jazdy linii tramwajowej nr 60 oraz skrócenie jej trasy do relacji: Dąb Huta Baildon - Chorzów Batory Zajezdnia. Wydłużona została trasa autobusowej komunikacji zastępczej T-7 do relacji: Katowice pl. Wolności - Świętochłowice Mijanka przy jednoczesnym zawieszeniu zastępczej linii autobusowej T-20.

Od 1 kwietnia przywrócony zostanie w pełni ruch tramwajów między Katowicami a Chorzowem zarówno wzdłuż ul. Gliwickiej w dzielnicy Załęże, jak i wzdłuż ul. Chorzowskiej.

Od lipca 2022 roku nie kursują tramwaje między placem Wolności a przystankiem przy Punkcie 44. Tu zabudowano rozjazd technologiczny, dzięki któremu utrzymane zostało połączenie tramwajami dwukierunkowymi między Załężem a Chorzowem. Wszystko to związane jest z budową nowej linii tramwajowej wzdłuż ul. Grundmanna, która niebawem połączy dwie magistrale tramwajowe.

Gdy prace przy budowie węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic Grundmanna i Gliwickiej dobiegają końca, nadchodzi moment, by zdemontować ten tymczasowy rozjazd, ponownie połączyć ze sobą poszczególne tory i odtworzyć nawierzchnię jezdni - wyjaśnia Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A.