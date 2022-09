Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel - ORLEN Team w ten weekend wystartują w niemal domowej rundzie - Rajdzie Śląska. 13 odcinków specjalnych, 3 dni zmagań i 96 załóg zgłosiło się do rywalizacji w tej imprezie, która stanowi nie tylko rundę mistrzostw Polski (RSMP), ale również m.in. rundę historycznych mistrzostw Polski, czy też mistrzostw Śląska. Kacper i Kuba niezmiennie w tym roku pojawią się na odcinkach w Skodzie Fabii Rally2 EVO z węgierskiej stajni TOPP-CARS Rally Team.

Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel – ORLEN Team / Kacper Wróblewski Rally Driver /

Rywalizacja w mistrzostwach Polski wkracza w decydującą fazę. Pozostały trzy rajdy do końca, w tym dwie rundy, można powiedzieć, że moje domowe. W punktacji klasyfikacji generalnej jest też między nami-zawodnikami bardzo ciasno. Dlatego naszym zadaniem z Rajdu Śląska jest przywieźć jak największą liczbę punktów. Z pewnością muszę się skupić na pierwszych pętlach rajdu, bo tu na początku, jako kierowca tracę najwięcej. To też jest spowodowane ograniczeniem ryzyka. Może czas wyjść ze strefy komfortu i jechać po jak najlepszy wynik od pierwszego metra? Zobaczymy. Na pewno razem z naszymi partnerami PKN ORLEN, RMF FM, Miasto i Gmina Myślenice, Racing Shop oraz Ecumaster będziemy chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. Dalej trzymajcie kciuki i do zobaczenia na rajdzie! - mówi Kacper Wróblewski, kierowca ORLEN Team.

Cytat Przed nami kolejna runda mistrzostw Polski - Rajd Śląska. W tym roku nowy rajd dla większości zawodników. Bardzo mocno rozciągnięty po całym województwie. Liczę na wspaniałą rywalizację i stabilną pogodę. Tanio skóry nie sprzedamy i mamy nadzieję dostarczyć naszym kibicom oraz partnerom wiele emocji i wspaniałych chwil. Widzimy się na odcinkach i Stadionie Śląskim w Chorzowie - dodał Kuba Wróbel, pilot Kacpra Wróblewskiego.

Rusza Rajd Śląska - 6.runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski / Kacper Wróblewski Rally Driver /

Rajd Śląska rozpocznie się w piątek od ceremonii startu o godz. 17:30 w samym centrum Katowic. Następnie załogi wystartują w Prologu w pobliżu Spodka, który nie będzie uwzględniany w wynikach końcowych rajdu.

W sobotę na zawodników czeka 6 odcinków specjalnych na południe od stolicy Śląska. Z kolei wieczorem rajdowe duety zmierzą się w Kryterium 100-lecia Powstań́ Śląskich na błoniach Stadionu Śląskiego w Chorzowie, gdzie zlokalizowany będzie również serwis i meta rajdu. Niedziela to pięć zupełnie nowych prób na wschód od Katowic. Łącznie zawodników czeka ok 110 km ścigania i 3 dni sportowej rywalizacji.

13 odcinków specjalnych, 3 dni zmagań i 96 załóg zgłosiło się do rywalizacji w tej imprezie / Kacper Wróblewski Rally Driver /

Partnerami duetu Wróblewski-Wróbel są: PKN ORLEN, RMF FM, Miasto i Gmina Myślenice, Racing Shop, Ecumaster oraz TOPP-CARS Rally Team.