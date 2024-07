Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych wraz z mieszkańcami Nikiszowca oraz Miastem Katowice – Miastem Gospodarzem serdecznie zaprasza na kolejną edycję Jarmarku U Babci Anny. Termin tegorocznego wydarzenia to 28 lipca, godz. 10.00 do 20.00 w katowickim osiedlu Nikiszowiec. Jarmark to letnia edycja niezwykle popularnego w Polsce bożonarodzeniowego Jarmarku Na Nikiszu, który w świecie rękodzielników uchodzi za największe i najważniejsze tego typu wydarzenie w Polsce. Nazwa Jarmark U Babci Anny nawiązuje do tradycyjnego śląskiego odpustu parafialnego obchodzonego szczególnie odświętnie w nikiszowieckiej parafii św. Anny.

/ Fot. Rafał Roguski / Jak podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic: Jarmark U Babci Anny już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń odbywających się w Katowicach. Organizowany jest przez funkcjonujące na Nikiszowcu stowarzyszenie, co pokazuje siłę lokalnej społeczności. Dziś Nikiszowiec jest miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów nie tylko z Polski, ale też z całego świata. Zachęcam do poznania jego uroków przy okazji jarmarku. Letni Jarmark jak co roku ściąga do Nikiszowca tysiące gości, na których czekać będzie 170 wystawców, zarówno lokalnych jak i reprezentujących wszystkie regiony Polski. Wśród nich rękodzielniczych znajdą się artyści, twórcy i kreatorzy, prezentujący swoje autentyczne wyroby artystyczne i użytkowe. Rękodzielniczy charakter będą mieć także małe manufaktury i przetwórnie oferujące wyroby spożywcze. Będzie też oczywiście strefa gastronomiczna i maszkety w tradycyjnych "budach" odpustowych. STREFA ZABAW I RELAKSU Poza zakupami, delektowaniem się pysznymi daniami kuchni regionalnej, zapraszamy dzieci i dorosłych na Skwer Zillmannów. W tym miejscu urządzamy bowiem strefę zabaw i relaksu. Znajdziecie tu m.in. karuzelę i dmuchańce, animacje dla dzieci. Na Skwerze o godz. 13.30 wystąpi tradycyjnie Orkiestra Dęta "Wieczorek", a w godz. 15.00-18.00 znany już naszej publiczności - również lokalny artysta - DJ Sergiusz Rudnik. Natomiast przy ul. Nałkowskiej w godz. 12.00-16.00 na chętnych dawców będzie czekał krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Podczas wydarzenie będzie także prowadzona zbiórka publiczna pn. "Urodzinowa zbiórka dla Centrum Zimbardo", która jest kontynuacją obchodów 10-lecia Centrum. Celem zbiórki będzie zebranie funduszy na działania dedykowane dla lokalnej młodzieży. / materiały prasowe / TRANSPORT Wszystkich chętnych do odwiedzenia Jarmarku U Babci Anny zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych specjalnych linii autobusowych. Pierwsza (S1) łączyć będzie centrum Katowic z dzielnicą Janów-Nikiszowiec. Autobus startować będzie ze stanowiska nr 7 na podziemnym parkingu Dworca PKP w Katowicach i będzie jechać bezpośrednio na Jarmark U Babci Anny - na przystanek Janów Zamkowa Skwer.

Druga linia (S2) pobiegnie z parkingu przy Cmentarzu Komunalnym na ul. Murckowskiej przez Centrum Przesiadkowe w Zawodziu i skończy swój bieg także na przystanku Janów Zamkowa Skwer. Przystanek końcowy usytuowany jest tuż przy wejściu na Jarmark. Obie linie kursować będą od godziny 10.00 / materiały prasowe / W dniu wydarzenia nie będzie możliwy wjazd na teren osiedla - z wyjątkiem mieszkańców za okazaniem wjazdówek, w ściśle określonych do tego miejscach. Liczba miejsc parkingowych w okolicy osiedla jest ograniczona i jak co roku zapełniają się bardzo szybko. Dlatego mocno zachęcamy do skorzystania z nieodpłatnej komunikacji jarmarkowej. / materiały prasowe / Zobacz również: Awaria Microsoftu. Premier Tusk zabrał głos

mBank Nowe Horyzonty: Norweskie, islandzkie i szwajcarskie kino opanuje Wrocław

Biała flaga już wisi. Kąpieliska w Sopocie otwarte

4-latka z psem oddaliła się z placu zabaw RMF 24