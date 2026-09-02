Jaka przyczyna tragedii na A1? Prokuratura zbada medialne doniesienia

RMF24

Częstochowska prokuratura wszczęła w środę śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa w powiecie częstochowskim (Śląskie). Zginęły w nim cztery osoby. „Jednym z badanych wątków będzie zabezpieczenie prac prowadzonych na autostradzie” - podaje prok. Tomasz Ozimek, nawiązując do medialnych doniesień.

Tragedia na A1. W środę przesłuchanie kierowcy ciężarówki

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 9:00 na trasie A1 na wysokości Mykanowa w powiecie częstochowskim. Kierowca ciężarówki wjechał w ciąg pojazdów pracowników drogowych, w wyniku czego zginęły cztery osoby w wieku od 20 do 62 lat; cztery kolejne w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. Kierowca Scanii nie odniósł obrażeń, został zatrzymany. W chwili zdarzenia był trzeźwy i pobrano mu krew do badań.

Na środę zaplanowano czynności z jego udziałem - poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.

Śledztwo dotyczy nieumyślnego sprowadzenia 1 września na autostradzie A1 w Mykanowie katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, polegającej na najechaniu przez kierującego zestawem pojazdów ciężarowych na zaparkowane pojazdy oraz pracowników wykonujących prace serwisowe na prawym pasie ruchu, czego następstwem była śmierć czterech osób oraz ciężki uszczerbek na zdrowiu czterech innych – powiedział prok. Ozimek.

Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Tragedia na A1. Prokuratura zbada kwestię zabezpieczenia prac

Z uwagi na charakter i wielowątkowość sprawy śledztwo toczy się w Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie, a nie w prokuraturze rejonowej. Jednym z badanych wątków będzie zabezpieczenie prac prowadzonych na autostradzie - podaje prok. Ozimek, nawiązując do medialnych doniesień.

Zajmujący się tematyką bezpieczeństwa portal brd24.pl - powołując się na otrzymane nagranie - podał, że na niecałą godzinę przed wypadkiem pracownicy, którzy znajdowali się na jezdni, byli źle zabezpieczeni. „Auta zabezpieczające prace, które powinno dzielić co najmniej 100 m, stoją 10 m od siebie... To złamanie wszelkich reguł” – podał portal.

Jak zaznaczyła w opublikowanym w środę stanowisku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, za wdrożenie czasowej organizacji ruchu w terenie odpowiada wykonawca prac. Przedstawiciel wykonawcy odpowiada też za zgodność organizacji ruchu z projektem w trakcie robót w terenie.

Apel policji do świadków

Policjanci z Częstochowy poszukują świadków, którzy we wtorek przed godz. 9.00 podróżowali autostradą A1 w stronę Katowic w okolicy zjazdu w kierunku Mykanowa.

„Jeżeli posiadasz nagranie z wideorejestratora, które nagrało położenie i konfigurację ciągu pojazdów firm remontujących ten odcinek drogi w okolicy tego zdarzenia, niezwłocznie skontaktuj się z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie” – zaapelowali mundurowi.