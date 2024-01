Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego do 28 stycznia przyjmuje zgłoszenia od chętnych do podjęcia służby w charakterze ratownika górskiego. Testy rekrutacyjne odbędą się 3 lutego - poinformował Mateusz Leks, zastępca naczelnika Grupy Jurajskiej.

Nie ma określonej liczby potrzebnych osób do służby. Tylu, ilu zgłosi się na nabór, przystąpi też do egzaminów wstępnych.

Ile trwa staż kandydacki?

Początkowo służba w GOPR polega na wolontariacie. Dopiero na dalszym etapie, jeśli ktoś zostanie pełnoprawnym ratownikiem górskim i spełni wszystkie kryteria i predyspozycje żeby zostać ratownikiem etatowym, może się ubiegać o etat w GOPR. Statutowo w Regulaminie Służby Górskiej staż kandydacki trwa nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż pięć.



Na pierwszym etapie naboru jest egzamin narciarski, gdzie trzeba wykonywać ewolucje na poziomie pomocnika instruktora Polskiego Związku Narciarskiego, potem jest rozmowa kwalifikacyjna z naczelnikiem i podstawowy test na temat znajomości jury krakowsko-częstochowskiej - powiedział zastępca naczelnika Grupy.



Po tym etapie rekrutacji kandydaci, którzy go przejdą, będą mieli wskazany termin obozu kondycyjno-topograficznego. To jest jednocześnie kolejny etap selekcji i tam będą powoli wdrażani do naszej służby. Ale też na tym etapie będziemy widzieli, czy dane osoby potrafią współpracować w grupie i jakie są ich charaktery. Na tym etapie też zdarza się, że ktoś odpada - dodał.



Potem jest cykl kolejnych egzaminów, podczas stażu kandydackiego jest ich prawie 30. Sprawdzane są m.in. umiejętności wspinaczki, znajomość szczegółowej topografii jury i topografii gór Polski, bo jesteśmy ratownikami GOPR. Przeprowadzane są także egzaminy sprawnościowe i medyczne. Kandydat do służby w GOPR musi mieć skończone 18 lat, a górnej granicy wieku nie ma - wyjaśnił Mateusz Leks.

20 lat Grupy Jurajskiej GOPR

Grupa Jurajska GOPR powstała 20 lat temu w związku z intensywnym wzrostem popularności turystycznej jury krakowsko-częstochowskiej. Pojawiła się potrzeba pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach podczas wspinaczki skałkowej, eksploracji jurajskich jaskiń czy innych nieszczęśliwych wypadków na trudniej dostępnym terenie. Stacja centralna mieści się w Podlesicach w powiecie zawierciańskim, stacja terenowa działa też w Olsztynie w powiecie częstochowskim.



Szczegóły postępowania dla zainteresowanych udziałem w naborze opublikowano na stronie goprjura.pl Numery telefonów alarmowych Grupy to 985 lub 601 100 300.