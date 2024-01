Polski premier w krótkiej rozmowie z dziennikarzami w Kijowie stwierdził, że przybył na Ukrainę, by rozwiązywać problemy, a nie je mnożyć. Tusk składa wizytę naszym sąsiadom jeszcze w jednym konkretnym celu:

"Dla mnie bardzo ważne jest zbudowanie poczucia, że Polska jest najbardziej wiarygodnym, najistotniejszym sojusznikiem Ukrainy w tym śmiertelnym starciu ze złem. Tu w Kijowie jestem też po polskie bezpieczeństwo. To nie jest wyłącznie sprawa Ukrainy. To jest sprawa bezpieczeństwa całego wolnego świata, a Polski w szczególności" - mówił Donald Tusk, dodając, że zależy mu na rozmowie w atmosferze przyjaźni i rozwiązaniu problemów: "One są" - przyznał szef polskiego rządu.

Donald Tusk zapowiadał niedawno, że w relacjach z Kijowem będzie chciał szukać satysfakcjonujących dla obu stron rozwiązań, ale oczekuje od strony ukraińskiej współpracy - zwłaszcza w kontekście przerwania kryzysu na granicy, gdzie od tygodni protestują polscy rolnicy.

"Będę asertywny" - mówił o perspektywach rządowej polityki wobec Kijowa polski premier, dodając jednak, że w kwestiach bezpieczeństwa i obronności polskie wsparcie dla sprawy ukraińskiej będzie niezachwiane.