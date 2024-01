21:41

Ukraińscy piloci już latają myśliwcami F-16 z instruktorami - poinformował Jurij Ihnat, rzecznik sił powietrznych Ukrainy, cytowany przez ukraińską redakcję Radia Swoboda.

Niedawno szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział, że ukraińscy piloci mogą przeprowadzić pierwsze ataki na rosyjskie wojsko z samolotów F-16 w tym roku - przypomina portal. Minister zapewnił, że przygotowania do przekazania maszyn idą zgodnie z planem.

Rzecznik ukraińskich sił potwierdził te słowa i zaznaczył, że nie może ujawniać wielu szczegółów na ten temat.

Proces trwa. Piloci latają z instruktorami - przekazał Ihnat. Szkolenia pilotów trwają w przestrzeni powietrznej USA, Danii i Wielkiej Brytanii. Pozostali specjaliści szkolą się z obsługi sprzętu w innych krajach.

Według Pentagonu ukraińscy piloci, odbywający w USA szkolenie na F-16, zakończą je najpóźniej w grudniu.

21:17

Ukraińscy dowódcy są zmuszeni dokonywać trudnych wyborów na polu bitwy, wybierając, z jakiej amunicji korzystać, nie wiedząc, kiedy otrzymają kolejną dostawę - oświadczył rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) John Kirby, wzywając Kongres do działania w sprawie pakietu środków na wsparcie Ukrainy.

Kirby odniósł się w ten sposób podczas briefingu w Białym Domu do słów spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, który zarzuca prezydentowi Joe Bidenowi brak jasnej strategii w sprawie Ukrainy. Rzecznik NSC odparł, że strategia USA od początku jest jasna, a jej celem jest zwycięstwo Ukrainy całej, wolnej i niepodległej. I zasugerował, że Kongres przez nieuchwalenie środków na dalszą pomoc Ukrainie stawia ukraińskich dowódców w "okropnej sytuacji".

Myślę, że można im wybaczyć, jeśli teraz muszą dokonywać dość trudnych decyzji o tym, jakimi strzelać pociskami, jakich rakiet użyć, bo nie wiedzą, kiedy przyjdzie następna dostawa - powiedział Kirby. Jak dodał, "Rosja z pewnością nie cierpi z powodu takiej niepewności", zwracając się do Korei Północnej i Iranu o rakiety balistyczne, czy drony.

Rzecznik powtórzył też, że działaniom USA w tej sprawie bacznie przyglądają się zarówno wrogowie Ameryki, jak i sojusznicy. Wyraził obawę, że jeśli Ameryka wstrzyma swoje wsparcie, to samo mogą zrobić państwa europejskie, podążające za przywództwem Waszyngtonu.

Według serwisu Punchbowl News, negocjacje dotyczące pakietu 61 mld dolarów na dalsze wsparcie Ukrainy wciąż trwają w Senacie. Portal podaje, że wciąż możliwe jest osiągnięcie porozumienia w tej kwestii jeszcze w tym tygodniu, zanim Senat uda się na kolejną przerwę.

20:50

Węgry są suwerennym krajem i mają prawo do własnego zdania w sprawie wojny na Ukrainie, czy to się podoba Donaldowi Tuskowi, czy nie - oświadczył w poniedziałek minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto w odpowiedzi na krytyczne słowa polskiego premiera w Kijowie pod adresem Budapesztu.



Nalegamy, aby pokój na Ukrainie został osiągnięty tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli Donald Tusk ma inne zdanie i zajmuje stanowisko prowojenne - powiedział Szijjarto w opublikowanym na Facebooku nagraniu.

20:35

Walka Ukrainy z Rosją jest walką o istotę europejskości; kto wspiera w niej rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, ten zdradza Europę - mówił premier Donald Tusk, spotykając się w poniedziałek w Kijowie ze studentami ukraińskich uczelni.



Szef polskiego rządu złożył tego dnia jednodniową, niezapowiadaną wizytę na Ukrainie. Po rozmowach z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim razem udali się do Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, gdzie odpowiadali na pytania studentów czterech szkół wyższych.



Jeśli jesteś Europejczykiem w sensie wartości i tradycji, jeśli chcesz być Europejczykiem, musisz opowiedzieć się jednoznacznie po stronie Ukrainy w tym konflikcie. (...) Walka Ukrainy z Rosją jest walką o istotę europejskości. Kto nie chce wesprzeć w tym Ukrainy, ten wyrzeka się Europy. I dla mnie dzisiaj Ukraina jest o wiele bardziej europejska, niż niektórzy europejscy politycy, którzy tej oczywistej prawdy nie rozumieją - oświadczył Tusk.

19:50

Polska pomoc dla Ukrainy w stosunku do PKB jest największa - oświadczył szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w poniedziałek na konferencji prasowej w Brukseli po zakończeniu spotkania ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej.



Polska, jeśli podliczyć pomoc wojskową, finansową i dla uchodźców w proporcji do PKB zdaje się, że jest na pierwszym miejscu. Ale oczywiście inni też przekazali olbrzymie sumy - powiedział Sikorski. Dodał, że zależy mu na tym, żeby spora część pomocy dla Ukrainy trafiała do niej za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju (EPF), czyli de facto budżetu obronnego Unii.



19:30

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) rozbiła szajkę celników, którzy na granicy ukraińsko-węgierskiej wymuszali haracz od kierowców pojazdów przywożących importowane towary na Ukrainę - poinformowała w poniedziałek SBU na swojej stronie internetowej.



Zakrojony na szeroką skalę proceder odbywał się na posterunku celnym Tysa (przejście graniczne Czop-Zahony) w położonym na zachodzie Ukrainy obwodzie zakarpackim, na granicy z Węgrami. W wyniku działań operacyjnych zatrzymano na gorącym uczynku pięciu urzędników z posterunku celnego, którzy stworzyli grupę przestępczą i nakładali haracz na kierowców transportu międzynarodowego. Żądali do 1500 euro od każdego pojazdu, w zamian za tę kwotę obiecywali, że nie będą stwarzać sztucznych przeszkód podczas odprawy celnej zagranicznych towarów importowanych na Ukrainę - przekazała SBU.

18:00

Ukraina zabiega o to, by Rosjanie odeszli z Donbasu po to, by nie doszli oni dalej, w tym na Słowację - oświadczył rzecznik MSZ Ołeh Nikołenko, komentując sugestie premiera Słowacji Roberta Ficy, iż Ukraina będzie musiała oddać Rosji część terytorium.



Ukraina i jej partnerzy dokładają wysiłków na rzecz odejścia Rosjan z Krymu, Donbasu i Ługańska po to, aby nie poszli oni dalej - w szczególności, do kraju koszyckiego, preszowskiego i innych regionów Słowacji - oznajmił rzecznik MSZ Ołeh Nikołenko. Kraje są jednostkami podziału administracyjnego Słowacji, odpowiednikami polskich województw. Kraje koszycki i preszowski, które wymienił Nikołenko, sąsiadują z Ukrainą.



Rzecznik ukraińskiego MSZ podkreślił, że "integralność terytorialna - Ukrainy, ale i Słowacji, i każdego innego kraju - nie może być przedmiotem kompromisu".

17:50

Jeżeli w relacjach polsko-ukraińskich pojawiają się różnice w interesach, "to trzeba o nich uczciwie i otwarcie mówić", a następnie wspólnie znaleźć korzystne dla obu stron rozwiązanie - podkreślił premier Donald Tusk po spotkaniu z premierem Ukrainy.



W poniedziałek premier Donald Tusk przebywa z wizytą w Kijowie. W południe premier spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a po południu z premierem kraju Denysem Szmyhalem.



Po spotkaniu z premierem Ukrainy, podczas wspólnego oświadczenia, Donald Tusk podkreślił, że głównym celem jego wizyty w Kijowie było naprawienie - nadszarpniętych w ostatnim czasie - stosunków z Kijowem. Moim priorytetem było odnalezienie języka, w którym obie strony rozumieją, o co im tak naprawdę chodzi, co mają wspólnego, gdzie pojawia się konflikt interesów i jak go rozwiązać - powiedział premier Tusk.



16:20

W tym roku przed nami trzy kluczowe cele, prosimy Polskę o pomoc w ich realizacji - powiedział w Kijowie premier Ukrainy Denys Szmyhal podczas wspólnej konferencji prasowej z polskim premierem Donaldem Tuskiem.



Szef ukraińskiego rządu wymienił trzy kluczowe cele dla swojego kraju na ten rok - są to zatwierdzenie przez Radę Europejską instrumentu wsparcia finansowego Ukraine Facility; rozpoczęcie procesu negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej; oraz jasne decyzje na szczycie NATO w Waszyngtonie w sprawie członkostwa Ukrainy w sojuszu.



Prosimy Polskę o pomoc - powiedział Szmyhal.

12:57

Przed godziną 13 zaczęło się spotkanie premiera Tuska z prezydentem Ukrainy: