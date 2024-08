Na styku Kanału Gliwickiego i rzeki Kłodnicy rozpocznie się we wtorek dozowanie nadtlenku wodoru (H2O2) do wody. Ma to zmniejszyć populację złotej algi. Eksperyment potrwa do piątku.

Widok z lotu ptaka na Kanał Gliwicki oraz rzekę Kłodnicę / Sławomir Mielnik / PAP Ministerstwo Klimatu i Środowiska w poniedziałkowym komunikacie wskazało, że nadtlenek wodoru jest wykorzystywany m.in. do zwalczania glonów z gatunku sinic, neutralizacji ścieków i oczyszczania wody. Do walki z zakwitem złotej algi zastosowano go w jeziorach na terenie Wielkiej Brytanii. "Zaletą nadtlenku wodoru jest fakt, że rozkłada się on w wodzie na tlen i wodę, nie pozostawiając żadnych produktów ubocznych, które mogłyby się akumulować w środowisku. Stąd też jest on eksperymentalnie stosowany w różnych warunkach wodnych, w tym w jeziorach" - napisało MKiŚ. Metoda bezpieczna dla ryb W Polsce ta metoda była sprawdzana w warunkach laboratoryjnych i terenowych w 2023 r. Przy zastosowaniu 40 miligramów H2O2 na litr wody uzyskano 97-proc. spadek populacji złotej algi. "Wstępnie zaproponowana dawka środka do użycia w Kłodnicy jest mniejsza niż dawka stosowana w innych krajach i wydaje się względnie bezpieczna dla ryb i części bezkręgowców" - poinformowało MKiŚ. Według resortu potencjalne zagrożenie dla środowiska ma zredukować także miejsce dozowania nadtlenku wodoru. W przypadku Kłodnicy zawierająca go woda ulegnie szybkiemu rozcieńczeniu po wpływie wód z dopływów. Natomiast nadtlenek wodoru po kilku godzinach ulegnie całkowitemu rozpadowi. Monitoring naukowców Przeprowadzenie eksperymentu poprzedzi wizja lokalna. Przed i po aplikacji środka przeprowadzona zostanie inwentaryzacja środowiska rzeki poniżej małej elektrowni wodnej w Pławniowicach, a podczas jego podawania prowadzone będą badania kontrolne m.in. w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i liczebności złotej algi. Wszystko będzie monitorował 15-osobowy zespół naukowców z Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytutu Rybactwa Śródlądowego - Państwowego Instytutu Badawczego. Po zakończeniu działań przygotowany ma zostać raport. W przeprowadzeniu eksperymentu naukowcom pomogą żołnierze z 5. Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach. Zmniejszyć populację złotej algi Zastosowanie nadtlenku wodoru ma zmniejszyć populację złotej algi, a co za tym idzie, spowodować jej mniejsze przedostawanie się do Odry, której dopływem jest Kłodnica. W rzece nie ma bowiem możliwości zatrzymania złotej algi za pomocą systemu śluz, jak w przypadku Kanału Gliwickiego. Wysokie stężenie złotej algi na początku sierpnia odnotowano w jeziorze Dzierżno Duże, a także IV sekcji Kanału Gliwickiego, która jest korytarzem dla Kłodnicy. W poniedziałek (12 sierpnia) Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach poinformowało, że wyłowiono stamtąd w sumie ponad 21 ton śniętych ryb. Badania przeprowadzone w Centralnym Laboratorium Badawczym Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazały obecność 100 mln komórek złotej algi w litrze wody z Dzierżna Dużego. Według specjalistów, to wysokie stężenie, jednak podczas katastrofy ekologicznej, do której doszło latem 2022 r., w Kanale Gliwickim było ono nawet trzy razy wyższe. Zobacz również: Centralny Klub Pacjenta: Darmowe badania lekarskie w Katowicach

Awaria w Urzędzie Miasta Częstochowa. Nie odbierzesz dowodu, nie zarejestrujesz auta

Tragiczny wypadek w Mikołowie. Nie żyje 11-latka

Pożar na dzikim składowisku odpadów w Dąbrowie Górniczej