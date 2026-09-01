DNA doprowadziło do zatrzymania po 24 latach. Podejrzany o gwałt i rozbój trafił do aresztu

RMF24

Po niemal ćwierćwieczu śledczy wrócili do niewyjaśnionej sprawy brutalnego ataku na mieszkankę Częstochowy. Dzięki analizie zabezpieczonych przed laty śladów DNA ustalili podejrzanego - 52-letni Andrzej Z. został zatrzymany w Szczecinie i tymczasowo aresztowany.

Do przestępstwa doszło wieczorem 12 czerwca 2002 roku. 43-letnia wówczas kobieta wracała autobusem z pracy do domu. Po wyjściu z pojazdu, gdy przechodziła między blokami, została zaatakowana przez nieznanego mężczyznę.

Według ustaleń śledczych, napastnik wciągnął kobietę w krzaki, bił ją po głowie, a następnie zmusił do obcowania płciowego. Z jej torebki zabrał też pieniądze. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli ślady, w tym materiał biologiczny.

Początkowo, mimo wielu wykonanych czynności, nie udało się ustalić sprawcy. Postępowanie zostało umorzone z powodu jego niewykrycia.

Do sprawy wróciło „Archiwum X”

Po latach materiały przeanalizowali ponownie policjanci z częstochowskiego wydziału kryminalnego oraz funkcjonariusze tzw. Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Jak podała częstochowska policja, szczegółowa analiza akt i kolejne działania operacyjne doprowadziły do wytypowania 52-letniego dziś mężczyzny. Andrzej Z. został zatrzymany 25 sierpnia w jednym z mieszkań w Szczecinie.

Od zatrzymanego pobrano materiał do badań genetycznych. Opinia biegłych wykazała, że jego profil DNA jest zgodny z profilem ustalonym wcześniej na podstawie śladów pozostawionych przez sprawcę.

Andrzejowi Z. grozi do 12 lat więzienia; fot. Policja Śląska / -

Zarzuty i trzymiesięczny areszt

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe przedstawiła Andrzejowi Z. zarzuty zgwałcenia, rozboju oraz spowodowania lekkich obrażeń ciała. Według prokuratury czyn miał zostać popełniony w warunkach recydywy.

Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Na wniosek prokuratury sąd w Częstochowie zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Za zarzucane przestępstwo grozi mu do 12 lat więzienia.