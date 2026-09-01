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DNA doprowadziło do zatrzymania po 24 latach. Podejrzany o gwałt i rozbój trafił do aresztu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 1 września (10:10)

Po niemal ćwierćwieczu śledczy wrócili do niewyjaśnionej sprawy brutalnego ataku na mieszkankę Częstochowy. Dzięki analizie zabezpieczonych przed laty śladów DNA ustalili podejrzanego - 52-letni Andrzej Z. został zatrzymany w Szczecinie i tymczasowo aresztowany.

DNA doprowadziło do zatrzymania po 24 latach. Podejrzany o gwałt i rozbój trafił do aresztu
Zatrzymany 52-letni Andrzej Z.; fot. Policja Śląska /-
  • Po 24 latach policjanci ustalili podejrzanego o brutalny atak, gwałt i rozbój na mieszkance Częstochowy z 2002 roku.
  • Kluczowe okazały się badania DNA śladów zabezpieczonych na miejscu przestępstwa.
  • 52-letni Andrzej Z. został zatrzymany w Szczecinie, a następnie trafił do aresztu; nie przyznaje się do winy.
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Do przestępstwa doszło wieczorem 12 czerwca 2002 roku. 43-letnia wówczas kobieta wracała autobusem z pracy do domu. Po wyjściu z pojazdu, gdy przechodziła między blokami, została zaatakowana przez nieznanego mężczyznę.

Według ustaleń śledczych, napastnik wciągnął kobietę w krzaki, bił ją po głowie, a następnie zmusił do obcowania płciowego. Z jej torebki zabrał też pieniądze. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli ślady, w tym materiał biologiczny.

Początkowo, mimo wielu wykonanych czynności, nie udało się ustalić sprawcy. Postępowanie zostało umorzone z powodu jego niewykrycia.

Do sprawy wróciło „Archiwum X”

Po latach materiały przeanalizowali ponownie policjanci z częstochowskiego wydziału kryminalnego oraz funkcjonariusze tzw. Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Jak podała częstochowska policja, szczegółowa analiza akt i kolejne działania operacyjne doprowadziły do wytypowania 52-letniego dziś mężczyzny. Andrzej Z. został zatrzymany 25 sierpnia w jednym z mieszkań w Szczecinie.

Od zatrzymanego pobrano materiał do badań genetycznych. Opinia biegłych wykazała, że jego profil DNA jest zgodny z profilem ustalonym wcześniej na podstawie śladów pozostawionych przez sprawcę.

Zarzuty i trzymiesięczny areszt

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe przedstawiła Andrzejowi Z. zarzuty zgwałcenia, rozboju oraz spowodowania lekkich obrażeń ciała. Według prokuratury czyn miał zostać popełniony w warunkach recydywy.

Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Na wniosek prokuratury sąd w Częstochowie zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Za zarzucane przestępstwo grozi mu do 12 lat więzienia.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: gwałt archiwum x
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