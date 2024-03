Poszukiwany 3 listami gończymi Piotr H. został wytropiony i zatrzymany przez śląskich policjantów, zwanymi łowcami głów. 55-latek był szefem przestępczego półświatka w Gliwicach, ukrywał się w różnych krajach Unii Europejskiej. Mężczyzna spędzi w więzieniu ponad 12 lat.

/ Śląska policja / Zrzut ekranu

55-latek był poszukiwany od października 2023 r. przez policjantów z Zabrza, ale już trzy miesiące później sprawę przejęli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach, czyli łowcy głów. Funkcjonariusze zajmują się ściganiem sprawców najgroźniejszych przestępstw o charakterze kryminalnym i terrorystycznym. Specjalizują się w poszukiwaniach podejrzanych o zabójstwa, czy udział w zorganizowanych grupach przestępczych.

Śledczy ustalili, że poszukiwany ukrywa się poza granicami kraju w różnych państwach Unii Europejskiej, często zmieniając samochody, co utrudniało namierzenie 55-latka. Policjanci zdecydowali się wdrożyć procedurę wydania za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Jednak przed jego wydaniem kryminalni ustalili, że 55-latek zamierza przyjechać na Śląsk, do jednej z miejscowości w okolicach Toszka. Tam też w ubiegłym tygodniu łowcy głów go zatrzymali. Mężczyzna był zaskoczony widokiem policjantów i nie stawiał oporu. Trafił już do aresztu - informuje śląska policja.

Piotr H. został skazany za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, rozbój, nielegalne posiadanie broni oraz pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W przeszłości mężczyzna odbywał już kary kilkunastu lat pozbawienia wolności za podobne przestępstwa, w tym - przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstwa narkotykowe.

Był ścigany trzema listami gończymi wydanymi przez Sąd Okręgowy w Częstochowie i Sąd Rejonowy w Zabrzu.

Mężczyzna odbędzie karę 12 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Opracowanie: Klaudia Niewęgłowska