Dobiegła końca długo oczekiwana rewitalizacja pl. Wojska Polskiego w Bielsku-Białej. Rzecznik magistratu Tomasz Ficoń powiedział, że oficjalne otwarcie, które miało nastąpić jeszcze przed końcem ubiegłego roku, ostatecznie wyznaczone zostało na 29 sierpnia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Oficjalne otwarcie odbędzie się we wtorek, 29 sierpnia - powiedział Ficoń. Zaznaczył zarazem, że wówczas oddana do użytku zostanie cała inwestycja, nie tylko sam plac, ale też zmodernizowana ulica Cyniarska, która do niego prowadzi.



Prace na placu, którego rola sprowadzała się dotychczas głównie do funkcji parkingu, ruszyły jesienią 2021 r.

Ławeczki i fontanna zamiast parkingu

Obecnie przestrzeń ma zachęcać do wypoczynku i wspólnego uczestnictwa w kulturalnym i edukacyjnym życiu miasta. Plac nawiązuje teraz do historycznego charakteru. Przed połączeniem z Bielskiem stanowił on centralne miejsce w Białej. Teraz powstał trakt spacerowy, są ławeczki oraz fontanna. Całość dopełnia zieleń wkomponowana w elementy małej architektury oraz dwa rzędy drzew.

Do placu prowadzi przebudowywana ul. Cyniarskiej. Przywrócony został jej historyczny przebieg. Wzdłuż niej powstał parking. Posadzono drzewa. Na placu pojawią się ogródki gastronomiczne.

Koniec remontu opóźniony o niemal rok

Pierwotnie plac miał być gotowy przed końcem 2022 r. Wykonawca zwracał się jednak o przesunięcie terminu. Jego plany początkowo krzyżowały prace archeologiczne, ale największy wpływ na termin miała aura, która nie sprzyjała wykonywaniu prac.



Plac Wojska Polskiego jest jednym z głównych miejsc w Bielsku-Białej. Został wytyczony w 1723 r. jako główny rynek lokowanej wówczas Białej Krakowskiej. Później stał się jednym z dwóch głównych rynków tego miasta. Najstarsze kamienice pochodzą z początku XIX w. Przy nim stoi m.in. dawny ratusz bialski oraz secesyjna kamienica Pod Żabami.