Bielski Szpital Wojewódzki zakończył modernizację swego otoczenia, aby ułatwić osobom z niepełnosprawnościami dostęp do placówki. Przebudowano m.in. pochylnię do wjazdu na wózkach inwalidzkich. Dostosowano też kilka łazienek przy poradniach - poinformował szpital.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych Łukasz Matlakiewicz poinformował, że przed placówką przebudowano miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych tak, aby mogli oni bezpiecznie parkować samochody. Poprzednie były zbyt krótkie. Nowe są zgodne z obowiązującymi przepisami - powiedział.



Przy wejściu głównym do szpitala przebudowano pochylnię do wjazdu dla osób na wózkach inwalidzkich. Zbudowano też kolejną, która wiedzie do zewnętrznej apteki. Na chodnikach w wielu miejscach ułożono tak zwaną integracyjną kostkę brukową. Zapobiega ona poślizgnięciu się i ułatwia poruszanie osobom niewidzącym lub słabowidzącym.



Do potrzeb niepełnosprawnych dostosowano sześć łazienek przy poradniach. Zamontowano w nich m. in. bezdotykowe baterie i uchwyty przy toaletach.



Rzecznik szpitala Anna Szafrańska poinformowała PAP, że prace trwały od kwietnia. Modernizacja kosztowała ponad 700 tys. zł.



Pieniądze pochodziły z grantu w wysokości 2 mln zł, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia na projekt dostosowania placówki do osób ze szczególnymi potrzebami - oznajmiła.



Bielski Szpital Wojewódzki to największa i jedna z najbardziej nowoczesnych placówek na południu Polski. Ma m.in. 17 oddziałów i 19 poradni specjalistycznych.