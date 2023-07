Przed budynkiem rektoratu Uniwersytetu Śląskiego, a także na katowickim rynku stanęły biblioteki plenerowe. Instalacje promują Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024.

Na katowickim rynku oraz przed budynkiem rektoratu Uniwersytetu Śląskiego stanęły biblioteki plenerowe. Na konstrukcjach znalazły się informacje w kilku językach dotyczące tytułu Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, a ściany wypełnione są roślinami. W środku bibliotek znalazło się wiele pozycji książkowych oraz ławka zachęcająca do chwili odpoczynku i zagłębienia się w lekturze.



Czytajmy więc i szukajmy tak potrzebnego nam wszystkim spokoju, czy to w zaciszu naszego prywatnego księgozbioru, czy to w czytelni naszej miejskiej biblioteki, czy też właśnie w jednej z bibliotek plenerowych, które rozpoczęły funkcjonowanie jako inicjatywa zapowiadająca, że Katowice będą w przyszłym roku Europejskim Miastem Nauki - zachęcała dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ, prorektorka ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego.



Postawione biblioteki idą z ideą "book crossingu", czyli pozostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych po to, by znalazca mógł je przeczytać i znów "puścić w obieg". Uniwersytet Śląski chce zachęcić mieszkańców do aktywnego korzystania z pozostawionych pozycji książkowych, a także do uzupełniania regałów w bibliotekach plenerowych swoimi książkami. Profesorzy podkreślają, że takimi drobnymi gestami wszyscy możemy przyczynić się do wspólnego budowania miasta nauki.



Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024 to tytuł przyznawany jest przez organizację EuroScience we współpracy z Komisją Europejską. Po raz pierwszy w historii otrzymało je miasto z Europy Środkowo-Wschodniej.



Miasto zamieni się w żyjące laboratorium, które będzie inspirowało do działania mieszkańców całego regionu. Wierzę, że będzie to doskonała okazja, aby wytworzyć synergię pomiędzy lokalną społecznością a środowiskiem naukowym skupionym wokół uczelni z Katowic i nie tylko - powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.



Prezydent zdradził, że powoli powstaje już agenda przyszłorocznego wydarzenia. Natomiast teraz ruszyły działania promujące je wśród mieszkańców. Stąd pomysł na postawienie biblioteczek plenerowych, które będą zaciekawiać, informować i mam nadzieję inspirować. Stają się one też dosłownym odzwierciedleniem hasła, że nauka jest wśród nas - dodał prezydent.



Uzyskanie tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 roku to efekt wysiłków miasta oraz siedmiu publicznych uczelni Konsorcjum Akademickiego - Katowice Miasto Nauki. Nie byłoby to także możliwe bez Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE - jednego z największych europejskich wydarzeń popularnonaukowych będącego istotną platformą współpracy na rzecz nauki.



Pozyskanie tytułu jest szansą na dalszy rozwój miasta i zwiększenie jego atrakcyjności, wprowadzenie innowacyjnych koncepcji, pobudzenie turystyki czy też wzrost zaangażowania mieszkańców i społeczności naukowej. Lato to świetny czas, żeby wyjść z tytułem Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 na ulice stolicy województwa śląskiego - podkreślają organizatorzy.