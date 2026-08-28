Atak pacjenta w częstochowskim szpitalu. Cztery osoby poszkodowane

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Rano w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie doszło do ataku na personel medyczny. „Agresywny pacjent dopuścił się napaści na ratowników medycznych oraz pielęgniarki pełniących obowiązki służbowe” – przekazała placówka.

Lecznica w komunikacie nie przekazała szczegółów dotyczących zdarzenia, ale w rozmowie z TVP Info oficer prasowa policji w Częstochowie podkom. Barbara Poznańska poinformowała, że 20-letni pacjent, który był hospitalizowany, zaatakował czterech medyków - pielęgniarkę, pielęgniarza i dwóch ratowników medycznych.

Mundurowi zatrzymali agresora, który obecnie przebywa na jednym z oddziałów szpitala i jest cały czas dozorowany przez policjantów – zaznaczyła podkom. Poznańska.

Jedna z poszkodowanych osób wymagała hospitalizacji.

„Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy przemocy wobec pracowników ochrony zdrowia. Nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody na agresję wobec osób, które każdego dnia z pełnym zaangażowaniem, profesjonalizmem i odpowiedzialnością ratują zdrowie i życie pacjentów” – zaznaczył w oświadczeniu szpital.

„To niezwykle trudne doświadczenie dla całego naszego zespołu. Za zaatakowanymi ratownikami medycznymi i pielęgniarkami stoją lata nauki, doświadczenia i codziennej służby drugiemu człowiekowi. Dziś to oni, zamiast nieść pomoc kolejnym pacjentom, zmagają się ze skutkami brutalnej napaści. W związku ze zdarzeniem szpital niezwłocznie zawiadomił Policję, Prokuraturę oraz Państwową Inspekcję Pracy” – zaznaczono.

Szpital zaapelował też o szacunek do personelu medycznego. „Każdy akt agresji wymierzony w pracowników ochrony zdrowia uderza nie tylko w nich samych, ale również w bezpieczeństwo i ciągłość udzielania świadczeń wszystkim pacjentom oczekującym pomocy. W szpitalu nie ma miejsca na przemoc” - podkreślono.