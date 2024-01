W Rudzie Śląskiej ruszyła ósma edycja akcji „Dzwonię i jadę", zakładającej bezpłatny transport osób starszych i niepełnosprawnych. Miasto przeznaczyło na ten cel 184 tys. zł, a usługa będzie dostępna przez cały rok.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Obecna edycja programu "Dzwonię i jadę" rozpocznie się 15 stycznia. Podczas akcji rudzcy seniorzy będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów m.in. do przychodni, gabinetów lekarskich, urzędów, domów kultury czy sklepów.



Popularność, jaką od początku cieszy się akcja "Dzwonię i jadę", jest najlepszym dowodem na to, jak potrzebne są tego rodzaju inicjatywy. To ważne, że sektor społeczny w naszym mieście tak prężnie się rozwija i służy mieszkańcom - podkreśliła wiceprezydent Rudy Śląskiej Anna Krzysteczko.



Projekt "Dzwonię i jadę" pilotażowo zainicjowała na terenie Rudy Śląskiej tamtejsza fundacja Aktywni My. Od 2016 do końca 2023 r. z bezpłatnych przejazdów skorzystało ponad 15 tys. osób, a tylko w ubiegłym roku było ich około 1150.



Od początku "Dzwonię i jadę" cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Rudy Śląskiej - tłumaczyła prezes Fundacji Aktywni My Katarzyna Kinder. Dowóz można zamówić nie tylko do przychodni, szpitala lub innej instytucji, ale także np. na basen, do kina, kościoła, na cmentarz czy ogródek - dodała.



Z bezpłatnych przejazdów na terenie Rudy Śląskiej można skorzystać od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 12.30. Wyjątek będą stanowiły jedynie wyjazdy grupowe dla organizacji działających na rzecz seniorów na terenie miasta.



Usługi zapewniane są m.in. osobom wymagającym transportu specjalistycznego, które poruszają się na wózku lub potrzebują podprowadzenia, fundacja nie jest jedynie w stanie zapewnić transportu osób leżących.



Potrzebę przewiezienia trzeba zgłosić nie później, niż na dwa dni przed terminem (pod wyznaczonym numerem telefonu) lub e-mailem na adres: kontakt@fundacjaaktywnimy.pl). Z transportu może skorzystać każdy rudzianin, który ukończył 60 lat.



Aby z projektu mogła skorzystać jak największa liczba osób, zostały wprowadzone ograniczenie co do ilości przejazdów dla osób indywidualnych. Będą to maksymalnie 4 przejazdy dla jednej osoby w miesiącu. Wyjątek stanowią zabiegi i rehabilitacje, które przeważnie trwają od 10 do 21 dni. Wtedy dana osoba może liczyć na transport w czasie całego okresu rehabilitacji - podkreśliła Kornelia Pogoda z Fundacji Aktywni My.



Projekt "Dzwonię i jadę" został dofinansowany z budżetu miasta w ramach programu "Aktywizacja Osób Starszych". Dofinansowanie w ramach wspomnianego programu otrzymały także: Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku (20 tys. zł), Fundacja Aktywni Społecznie AS (20 tys. zł), Fundacja Zapasy Sportem Wszystkich Dzieci (3 600 zł), Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza (25 tys. zł), Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI (6 300 zł).