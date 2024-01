13 zarzutów dotyczących czynów pedofilskich, w tym gwałtów, usłyszał 72-latek ze Śląska. Mężczyzna przez 20 lat wykorzystywał seksualnie dzieci. Jego ofiary milczały, a on cieszył się takim zaufaniem rodziców i środowiska lokalnego, że nikt nawet nie przypuszczał, że dopuszczał się takich czynów. Akt oskarżenia właśnie trafił do sądu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Katowiccy policjanci poinformowali o zakończeniu niezwykle trudnego i żmudnego śledztwa. Przez blisko rok zbierali dowody przestępstw popełnionych przez 72-latka ze Śląska, który od lutego 2023 roku przebywa w areszcie.

Mężczyzna został zatrzymany dzięki anonimowemu zgłoszeniu dorosłej osoby, która w dzieciństwie została przez niego skrzywdzona.

Sprawca przez ponad 20 lat był bezkarny. Sposób jego działania był bezwzględny. Chcąc zachęcić dzieci do kontaktu, organizował dla nich zabawy, głównie ćwiczenia sportowe, by doprowadzać do kontaktu fizycznego. Wybierał dzieci często w trudnej sytuacji życiowej, które nikomu nic nie powiedzą, a będą wdzięczne za opiekę czy pomoc. Mężczyzna manipulował nie tylko ofiarami, ale także ich opiekunami oraz lokalną społecznością budząc zaufanie, kreując się na osobę z zasadami.

Prokurator prowadzący sprawę zarzucił 72-latkowi popełnienie na przestrzeni 20 lat wielu gwałtów i czynów o charakterze seksualnym na szkodę dzieci, a także posiadanie i prezentowanie małoletnim pornografii.

Początkowo jedynym dowodem w sprawie było nagranie video. Żmudna praca i analizy policjantów oraz prokuratora, doprowadziły do ustalenia istotnych faktów i odkrycia prawdy o mężczyźnie. Postępowanie utrudniał fakt, że osoby z otoczenia podejrzanego darzyły go zaufaniem i nikt, w tym również nieświadomi krzywd swoich dzieci rodzice, nie podejrzewali, że może on być pedofilem.

Tymczasem od przynajmniej 1999 roku dopuszczał się seksualnego wykorzystywania i krzywdzenia dzieci, czego ofiary nie zgłaszały. Bardzo ważna okazała się pomoc nauczycieli i wychowawców, obserwujących dzieci i trafnie diagnozujących ich problemy.

Do sądu trafił akt oskarżenia sporządzony przez Prokuraturę Rejonową w Chorzowie, w którym zarzuca się 72-latkowi 13 przestępstw: gwałty, seksualne wykorzystanie małoletnich oraz posiadanie i przedstawianie im treści pornograficznych.



